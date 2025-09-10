Google anuncia instalação dos mais potentes equipamentos de nuvem e IA da bigtech no Brasil

Os primeiros anúncios do Google Cloud Summit Brasil de 2025 mostraram que o país se consolida como um dos focos do Google Cloud para investimentos em tecnologias de nuvem aplicadas ao uso de inteligência artificial (IA). Além da expansão de data centers e atualizações e lancamentos de modelos avançados de IA, o CEO global da empresa, Thomas Kurian, destacou que as parcerias da bigtech o setor privado e com empresas públicas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Google Cloud está investindo no ecossistema brasileiro mais amplo com novas ofertas para o setor público, investimentos em educação e parcerias ampliadas. "O Brasil é um dos mercados de tecnologia que mais cresce no mundo, com uma vibrante comunidade de startups e um ecossistema de desenvolvedores", afirma Kurian.

O que foi anunciado na abertura do Google Brasil Summit 2025 pelo CEO do Google Cloud, Thomas Kurian, e outros keynote speakers nesta quarta-feira:

Instalação de TPUs da sexta geração do Google na região de nuvem de São Paulo e a possibilidade de rodar Gemini 2.5 no Vertex IA no país.

Novas ofertas Gemini for Government e Gemini for Education. O objetivo é ajudar a acelerar adoção da IA no setor público e nas universidades

A tradução simultânea no Google Meet chega aos assinantes do Workspace no Brasil

A realização, em 6 de dezembro, do Capacita+ IA na prática com Google Cloud, que tentará alcançar o Record Guiness como a maior aula híbrida de IA simultânea já realizada

Expansão do Google Cloud Summit para outras cinco cidades brasileiras: Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza e Recife, em novembro.

Trillium: unidade de processamento mais avançada do Google chega ao Brasil

Para atender a capacidade de hardware necessária ao desenvolvimento de modelos avançados com IA - treinar, ajustar e atender modelos em escala - o Google Cloud anunciou a instalação do Trillium, pela primeira vez, em São Paulo. Trata-se da sexta geração de as organizações precisam de hardware de Unidades de Processamento Tensor (TPUs) personalizadas do Google, que permite, por exemplo, que modelos Gemini e outros modelos de IA sejam usados por bilhões de usuários ao redor do mundo.

Leia também:

O Trillium se destaca, segundo a bigtech, em treinamento e inferência em escala, alcançando desempenho de computação de pico 4x, taxa de transferência 3x e aumento de 67% na eficiência energética em relação ao seu antecessor.

Soluções para segurança e dados regulamentados

No setor público e em outros regulamentados com requisitos rígidos de soberania, latência ultra-baixa ou grande volume de dados, uma das maiores preocupações em adotar os modelos de IA mais recentes é a de comprometer a segurança das informações. Pensando em solucionar essa questão, o Google Cloud anunciou que, a partir de novembro, as organizações poderão armazenar seus dados em repouso e conduzir processamento de aprendizado de máquina no Brasil usando o Gemini 2.5 Flash do Google no Vertex AI.

Além disso, o Gemini no Google Distributed Cloud (GDC) air-gapped já está disponível no Brasil. Organizações em todo o Brasil podem usar os modelos Gemini mantendo os dados em seus próprios data centers. O GDC é uma solução de nuvem local gerenciada pelo Google, oferecida em configurações com e sem isolamento físico (air-gap) e conectadas. Integram também o GDC o Vertex AI, banco de dados como serviço (DBaaS), infraestrutura como serviço (IaaS), controles de segurança de ponta a ponta, entre outros. um dos exemplos do uso do conjunto de ferramentas é o Serpro, empresa estatal de tecnologia da informação do Brasil.

Agentspace permite criar, gerenciar e adotar agentes de IA

Novidades no Agentspace também foram incluídas na abertura do Google Cloud Summit. A ferramenta fornece uma plataforma única para criar, gerenciar e adotar agentes de IA em larga escala. Alguns dos usos possíveis são encontrar informações de toda a organização, sintetizá-las e entendê-las com a inteligência multimodal da Gemini e agir com base nelas com agentes de IA.

Leia também: Entenda a nova versão do buscador do Google em Modo IA

Nova plataforma para o setor público: Gemini for Government

O conjunto de serviço ancorado no Agentspace foi adaptado para ajudar empresas públicas em todo o Brasil a acelerar a adoção de IA, aprimorar serviços para cidadãos e melhorar a eficiência operacional. O Gemini for Government fornece uma plataforma de IA que inclui recursos avançados de pesquisa empresarial do Google, ferramentas multimodais para geração de vídeo e imagem e o NotebookLM, para pesquisa e análise.

Treinamento híbrido em IA que pode entrar para o livro dos recordes

O Google Cloud anunciou o ‘Capacita+ aprender IA com o Google Cloud’ , que pretende se tornar o maior evento de treinamento híbrido do Google Cloud na América Latina. O público-alvo são 200 mil profissionais não técnicos e estudantes, que serão treinados em IA generativa com o Gemini em um dia, em parceria com 50 universidades em 10 países. O programa tem como objetivo estabelecer o título do Guinness World Records para a maior classe de IA híbrida e simultânea já realizada.

Outra ferramenta do Google Cloud disponível para essa área é o Gemini for Education, também ancorado em Agentspace.

Google Cloud Summit chega a mais cinco cidades brasileiras

Além de inaugurar o primeiro Cloud Space da América Latina, em São Paulo, a bigtech anuncia a expansão do Google Cloud Summit para Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza e Recife em novembro. A iniciativa será realizada em conjunto com os parceiros do ecossistema do Google Cloud. O escritório do Cloud Space foi criado para atender a demanda de clientes do Google Cloud para as mais diversas demandas de qualificação e solução de problemas, em temas relacionados a IA ou a outros aspectos do desenvolvimento corporativo.

Leia também: Apple anuncia iPhone 17; confira modelos e preços no Brasil

Tradução simultânea no Google Meet chega aos assinantes do Workspace

Um dos anúncios mais celebrados pelo público nesta manhã foi o do lançamento do recurso de tradução simultânea em fase alpha para assinantes do Workspace no Brasil. A experiência de tradução no Meet, plataforma de videoconferência, permite que palavras faladas sejam traduzidas para o idioma preferido do ouvinte — quase em tempo real, com baixa latência, preservando a voz, o tom e a expressão. Os assinantes no Brasil que testarem essa experiência poderão traduzir português, espanhol, italiano, francês e alemão para o inglês.

O Correio Braziliense também marca presença no Google Cloud Summit Brasil, com um estande próprio. Ao lado dos parceiros Estado de Minas, Tupi e Uai, do grupo Diários Associados, o jornal alcança 60 milhões de pessoas por mês e usa o Google Cloud para insights de audiência e comerciais. (foto: Mariana Niederauer/C.B/D.A/Press)

Principais Anúncios e Novidades do Google Cloud Summit Brasil 2025

Infraestrutura e hardware: Instalação da sexta geração de Unidades de Processamento Tensor (TPUs), chamadas Trillium, na região de nuvem de São Paulo, o que aumenta a capacidade de processamento de IA. O Trillium oferece desempenho de computação 4x superior, 3x mais taxa de transferência e 67% mais eficiência energética em comparação ao modelo anterior.

Soluções e modelos de IA: Lançamento do Gemini for Government e Gemini for Education, com o objetivo de acelerar a adoção de IA em instituições públicas e universidades. Disponibilidade do Gemini 2.5 Flash no Vertex AI no Brasil a partir de novembro, permitindo que empresas armazenem e processem dados de machine learning no país. A ferramenta Agentspace foi anunciada para auxiliar na criação, gerenciamento e adoção de agentes de IA em larga escala. O Gemini no Google Distributed Cloud (GDC) com isolamento físico já está disponível para uso em data centers locais de clientes no Brasil.

Ações e eventos no Brasil: O evento "Capacita+ IA na prática com Google Cloud" será realizado em 6 de dezembro e tentará alcançar o recorde mundial de maior aula híbrida de IA simultânea, visando treinar 200 mil profissionais e estudantes. O Google Cloud Summit será expandido para mais cinco cidades em novembro: Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza e Recife. O primeiro Cloud Space da América Latina foi inaugurado em São Paulo para atender a clientes.

Recursos para o workspace: A tradução simultânea no Google Meet chega para assinantes do Workspace no Brasil, permitindo a tradução quase em tempo real de português, espanhol, italiano, francês e alemão para o inglês.



*A jornalista viajou a convite do Google