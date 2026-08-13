Instagram muda identidade visual pela 1ª vez em 10 anos; veja

O Instagram anunciou uma nova identidade visual, com mudanças na tipografia, nas cores, nas animações e em outros elementos gráficos da marca. Essa é a primeira grande atualização visual da plataforma em dez anos.

A nova identidade muda características presentes na identidade adotada em 2016, quando o aplicativo deixou para trás a aparência inspirada em câmeras antigas e passou a usar o gradiente colorido e o desenho minimalista que marcaram a última década.

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De acordo com a plataforma, a nova identidade inclui uma logotipia atualizada e um sistema visual inspirado no “espírito artesanal” das origens criativas da plataforma.

“Estamos escrevendo um novo capítulo no Instagram com uma logotipia renovada e um sistema de marca que reflete o espírito artesanal das nossas raízes criativas. Esse trabalho se estendeu a todo o sistema da marca — abrangendo tipografia, movimento, cores e muito mais —, tudo concebido para destacar a criatividade infinita da nossa comunidade”, afirmou a empresa em publicação sobre a mudança.

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O que mudou?

O tradicional símbolo de câmera continua como principal referência da marca, mas passou por uma atualização em sua construção visual. A plataforma também adotou uma nova linguagem tipográfica própria.

A paleta de cores foi ajustada, com a proposta de tornar a identidade mais dinâmica. A atualização inclui ainda uma linguagem específica para movimentos e animações, além de elementos gráficos adaptáveis a diferentes formatos e experiências dentro do aplicativo.

Na tipografia, características mais ornamentadas da identidade anterior foram retiradas. A nova escrita segue uma proposta mais limpa e contemporânea.

Antes e depois da identidade visual do Instagram. Essa é a primeira mudança em quase uma década (foto: Reprodução/Instagram)

Mudanças ao longo da história

O Instagram foi lançado em 6 de outubro de 2010. Criado pelo norte-americano Kevin Systrom e pelo engenheiro de software brasileiro Mike Krieger, o aplicativo começou com uma identidade inspirada em câmeras fotográficas antigas e um ícone de aparência retrô.

A transformação mais marcante até então ocorreu em 2016. Naquele ano, a plataforma abandonou o visual retrô e adotou o gradiente colorido e o desenho minimalista que passaram a identificar o aplicativo.

Agora, dez anos depois, o Instagram volta a alterar sua identidade visual. Apesar das mudanças, o símbolo de câmera permanece como uma das principais referências da marca.