IA e radar na revolução de inspeções prediais

Um novo sistema que integra inteligência artificial (IA) ao radar de penetração no solo (GPR) foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Houston, nos Estados Unidos. Chamada InternImage, a tecnologia analisa as imagens do radar e identifica a localização do aço e possíveis deformações, permitindo inspeções estruturais mais rápidas e precisas sem a necessidade de remover revestimentos. O estudo foi publicado no Journal of Computing in Civil Engineering.

De acordo com o engenheiro civil Otávio Henrique, que não participou do trabalho, o aço conformado a frio é um produto que passa por um processo de moldagem à temperatura ambiente, isto é, sem aquecimento. "Na construção civil, ele é muito utilizado em sistemas como o steel frame, justamente por ser leve, resistente e permitir uma execução mais rápida e limpa. Além disso, por ser produzido de forma industrializada, oferece melhor controle de qualidade e reduz significativamente o desperdício de material no canteiro de obras."

Varredura

Segundo o professor assistente Kaspar J. Willam de Engenharia Civil e Ambiental da instituição norte-americana, Vedhus Hoskere, o radar envia pulsos para a parede e capta os ecos do que está atrás dela. "O aço oculto cria um padrão reconhecível na imagem da varredura do radar. Se o aço estiver danificado (por exemplo, deformado), pode criar uma pequena lacuna/vazio que altera o padrão do eco de forma consistente", disse Hoskere, em comunicado. De acordo com ele, a IA é treinada para reconhecer esses padrões e desenhar caixas ao redor deles, rotulando o que ela acha que está vendo, isto é, o radar captura a imagem e a inteligência artificial interpreta.

Para Otávio, a construção civil caminha para processos cada vez mais inteligentes, voltados à eficiência, à redução de custos e à sustentabilidade. Nesse cenário, ferramentas capazes de realizar diagnósticos rápidos, precisos e não invasivos tendem a ganhar espaço, sobretudo em áreas urbanas e na manutenção de estruturas já existentes. "É um caminho natural do setor", diz.

A pesquisa também inclui a criação de um conjunto de dados específico com imagens de radar de estruturas de aço conformado a frio ocultas por revestimentos comuns, abrangendo diferentes configurações e tipos de danos. Outro avanço é a técnica de treinamento GPR-CutMix, que permite ao modelo lidar melhor com variações do mundo real, como diferentes espaçamentos entre vigas e condições de campo mais complexas.

Para saber mais

Sistema de construção

O steel frame é um sistema construtivo que utiliza perfis de aço conformados a frio e galvanizados para formar a estrutura da edificação, substituindo a alvenaria tradicional. Esses perfis são leves, resistentes e recebem uma camada de zinco (processo chamado galvanização), que protege o aço contra corrosão e ferrugem, aumentando sua durabilidade. Eles formam o esqueleto da construção, que depois é fechado com placas e materiais de isolamento, garantindo rapidez na obra, menor desperdício e bom desempenho térmico e acústico.



