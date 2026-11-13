Instabilidade na Microsoft afeta 74 países; entenda o que houve

Uma falha na infraestrutura da Microsoft deixou usuários de pelo menos 74 países e territórios com dificuldades para acessar serviços como Outlook, Teams e Copilot. A instabilidade, iniciada na quinta-feira (12/11), já ultrapassou 12 horas de duração e continua afetando plataformas utilizadas para comunicação e atividades profissionais. Apesar das tentativas de recuperação, a empresa ainda não informou quando o funcionamento será completamente restabelecido.

O problema comprometeu a conectividade do Microsoft 365, serviço de assinatura em nuvem que reúne ferramentas de e-mail, mensagens e produtividade. Os primeiros relatos se concentraram nas Américas, mas a interrupção rapidamente alcançou outras regiões. Segundo o Downdetector, plataforma que monitora falhas em serviços digitais, as notificações se espalharam pelo mundo em menos de uma hora.

O alcance da interrupção também foi percebido por instituições públicas. Na Nova Zelândia, o Ministério das Relações Exteriores informou que os problemas afetaram o recebimento de e-mails, inclusive nas representações diplomáticas do país. A ocorrência atingiu embaixadas, consulados e escritórios mantidos pelo governo neozelandês no exterior. (Leia aqui)

O que causou a instabilidade?

A Microsoft atribuiu a interrupção a uma "carga elevada" em sua infraestrutura, responsável por provocar falhas de conexão em diferentes regiões. A companhia também descartou, até o momento, indícios de que o episódio esteja relacionado a um ataque cibernético ou outra ação maliciosa. (Acesse o comunicado)

Para tentar normalizar os serviços, a empresa suspendeu implementações, reiniciou servidores atingidos e começou a transferir o tráfego de usuários para estruturas que não haviam sido afetadas. As intervenções, porém, não conseguiram solucionar integralmente o problema.

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Em atualização publicada na rede social X, a Microsoft reconheceu que os ajustes iniciais não produziram o efeito previsto e informou que estudava outras alternativas para ampliar a capacidade da infraestrutura.

"Estamos identificando linhas de ação alternativas que possam ser implementadas para aumentar a capacidade diante dos desequilíbrios persistentes no gerenciamento do tráfego", explicou a companhia.

We’re seeing positive results for service stability and increased capacity as a result of our latest traffic optimization actions. We're implementing these actions more broadly across affected regions as we seek to attain persistent recovery. A more comprehensive update can be found at MO1550821 in the Microsoft 365 admin center, as well as https://t.co/pYdahqxDv3 if the admin center is not available to you. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 13, 2026

Quando os serviços voltarão ao normal?

Os primeiros sinais de melhora foram identificados ainda na noite de quinta-feira. Pouco depois das 20h, a Microsoft relatou uma "recuperação limitada", associada ao redirecionamento das conexões para servidores que permaneciam operacionais.

O Downdetector também registrou redução nas notificações de falhas em Washington, nos Estados Unidos, e Hong Kong, por volta de 1h50 desta sexta-feira (13/11). A diminuição, entretanto, não significou o encerramento da interrupção.

Às 7h21, no horário de Brasília, a plataforma ainda contabilizava 2.441 relatos de problemas, incluindo dificuldades de acesso ao Teams e ao assistente de inteligência artificial Copilot. No dia anterior, as reclamações relacionadas ao Outlook haviam atingido o pico por volta das 15h.

A Microsoft informou que a normalização deverá ocorrer progressivamente, conforme a capacidade dos sistemas for recuperada. Sem estabelecer um prazo para a conclusão dos trabalhos, a companhia afirmou que continuará tratando a ocorrência como prioridade até que os serviços voltem a funcionar integralmente.