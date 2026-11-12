Quem é Colette Kress, que assume comando da Nvidia interinamente

Colette Kress, que foi nomeada CEO interina após a renúncia do CEO da Nvidia, Jensen Huang - (crédito: Handout / NVIDIA / AFP)

A Nvidia terá uma nova comandante interina em meio a uma crise que envolve seu fundador e principal executivo, Jensen Huang. A atual vice-presidente executiva e diretora financeira da companhia, Colette Kress, assumirá o comando da empresa após a renúncia de Huang, anunciada nesta quinta-feira (12/11) pelo Conselho de Administração. Com quase 25 anos de experiência na área financeira quando ingressou na gigante de tecnologia, em 2013, Kress construiu uma carreira em algumas das maiores empresas do setor, como Microsoft, Cisco e Texas Instruments.

Formada em Finanças pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, a executiva também tem MBA pela Southern Methodist University. Antes de chegar à Nvidia, acumulou passagens por empresas de tecnologia e semicondutores, experiência que a levou a ocupar posições estratégicas na gestão financeira de grandes companhias.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Um dos períodos mais longos de sua trajetória foi na Microsoft, onde trabalhou por 13 anos. Durante esse tempo, chegou a comandar as finanças da divisão de Servidores e Ferramentas. Em seguida, passou três anos na Cisco, responsável pelo planejamento financeiro e pelas estratégias de negócios de diferentes setores da empresa.

A experiência no mercado de semicondutores veio com a passagem pela Texas Instruments, fabricante de componentes eletrônicos utilizados em equipamentos e sistemas tecnológicos. Foi depois dessa trajetória que Kress chegou à Nvidia, em setembro de 2013, para assumir a liderança da área financeira.

Desde então, a executiva acompanhou a expansão da companhia e se tornou uma das principais figuras de sua estrutura administrativa. Segundo a própria Nvidia, Kress teve papel fundamental no crescimento da empresa à frente das finanças. Agora, terá a responsabilidade de conduzir temporariamente uma das companhias mais importantes do mercado global de tecnologia, enquanto a saída de seu fundador provoca uma crise de grandes proporções.

Escândalo envolvendo o fundador

A mudança no comando ocorre após a revelação de um relacionamento extraconjugal entre Jensen Huang e a empresária chinesa Alice Huang, apontada como suspeita de espionagem em favor do governo da China. O caso foi divulgado pelo jornal The New York Times, que relatou que a empresária teria sido recrutada por Pequim para obter informações de inteligência sobre o executivo.

Após a publicação da reportagem, a Nvidia abriu, no domingo (8/11), uma investigação independente para apurar se Huang foi alvo de uma operação de inteligência estrangeira. A apuração busca esclarecer as circunstâncias do relacionamento e a possível atuação de agentes ligados a outro país.

Em uma mensagem enviada aos funcionários da companhia, obtida pela agência Reuters, Huang confirmou que manteve um relacionamento fora do casamento e reconheceu os danos causados à família. O executivo afirmou que não tinha justificativas para a atitude e assumiu a responsabilidade pelo ocorrido.

Na mesma mensagem, Huang declarou assumir “total responsabilidade” por seus atos. A renúncia ocorre, portanto, em um momento em que a Nvidia precisa lidar não apenas com a saída de seu fundador, mas também com os desdobramentos de uma investigação que envolve suspeitas de espionagem internacional.