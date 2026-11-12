Onda de ataques hackers acende alerta em grandes serviços no Brasil

Microsoft enfrentou instabilidade em seus serviços de comunicação como Outlook e Teams, relatados por usuários - (crédito: Pau Barrena/AFP)

Registros de instabilidade técnica e incidentes cibernéticos atingiram grandes operações no Brasil nos últimos dias. As ocorrências envolveram o vazamento de dados cadastrais no setor financeiro, a indisponibilidade de sistemas portuários e problemas operacionais em ferramentas de comunicação.

Vazamento na Caixa Vida e Previdência

Um ataque cibernético contra a Caixa Vida e Previdência, companhia que conta com a Caixa Seguridade entre os acionistas, expôs informações pessoais de 7,6 milhões de clientes e ex-clientes. O incidente ocorreu na sexta-feira (6/11) e teve divulgação oficial na quinta-feira (12/11), após a detecção de cópia não autorizada de registros.

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A empresa identificou a exposição de: nomes, CPFs, endereços, telefones, e-mails e datas de nascimento em parte das contas. O comunicado destacou que não foram identificados indícios de violação em senhas, dados bancários, saldos previdenciários ou valores de apólices.

A companhia afirmou que, após identificar e bloquear os mecanismos usados no ataque, adotou medidas adicionais de proteção e iniciou investigação técnica com apoio de consultoria externa especializada em perícia forense.

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) analisa as ações adotadas para verificar a transparência e a mitigação dos danos. Os segurados atingidos e integrantes de públicos vulneráveis recebem orientações contra fraudes. No mesmo dia do anúncio, o serviço do PIX da Caixa também apresentou instabilidade, somando mais de 1 mil reclamações no Downdetector.

Ataque aos sistemas do Porto de Santos

A Autoridade Portuária de Santos (APS) confirmou que sua infraestrutura tecnológica ficou fora do ar após uma invasão cibernética. Em declaração ao portal g1, a companhia informou que o alcance da invasão e o acesso a dados permanecem sob investigação. Em razão do episódio, a Polícia Federal elevou o nível de proteção da área portuária.

A interrupção começou na manhã de sexta-feira (6/11), momento em que uma falha de energia atingiu os servidores locais. O problema suspendeu o acesso ao site oficial e a plataformas internas. A APS afirmou que as entradas e saídas de navios, bem como o tráfego terrestre no Porto de Santos, continuam operando normalmente. Os serviços de telefone e internet foram recuperados na segunda-feira (9/11).

Instabilidade no Outlook e Teams

Usuários relataram falhas simultâneas nos serviços de comunicação da Microsoft nesta quinta-feira (12/11). O Downdetector registrou pico superior a 7,8 mil reclamações sobre o serviço de e-mail da companhia. As queixas indicaram dificuldades concentradas no acesso ao site (43%), no recebimento de mensagens (25%) e no login (25%).

No X (antigo Twitter), a Microsoft declarou: "Embora estejamos trabalhando para mitigar o impacto, confirmamos que o problema pode afetar a conectividade do serviço Microsoft 365 para usuários em qualquer região; mais informações serão fornecidas no centro de administração do Microsoft 365 sob EX1550543.".

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.