O WhatsApp disponibilizou um recurso responsável por dar a oportunidade aos usuários de agendar envios de mensagens, ou seja, escolher o dia e a hora em que o envio será realizado. A novidade, no entanto, ainda não foi liberada para o público geral.
De acordo com informações do WABetaInfo, site encarregado de atualizar interessados com notícias relacionadas ao aplicativo, a fase global de testes ocorre desde outubro deste ano, na versão beta (teste) do aplicativo para o sistema IOS, do iPhone.
Dona do WhatsApp, a Meta ainda não deu detalhes mais profundos sobre o recurso. Ainda não há, da mesma forma, esclarecimentos sobre a liberação do recurso para todos os usuários.
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Para agendar uma mensagem, só será preciso escrevê-la e clicar no ícone de um relógio, localizado no campo de digitação. Em seguida, só será preciso escolher o dia e a hora do envio. É possível agendar mais de uma mensagem por vez. A certeza de que a tarefa foi executada virá após o aparecimento do aviso "Você programou uma mensagem".
O Correio entrou em contato com a Meta e aguarda resposta. Em caso de retorno, esta matéria será atualizada.
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