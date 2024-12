6 tendências para o turismo em 2025 (Os viajantes, em constante busca por experiências únicas, impulsionam transformações significativas no mercado, que se adapta para atender às crescentes demandas globais, mesmo diante das instabilidades econômicas e sociais. (Foto: 89Stocker))

O mercado global de viagens e turismo está projetado para atingir US$11,1 trilhões e gerar 348 milhões de empregos até o final de 2024, com o setor mantendo um ritmo acelerado de expansão para o próximo ano. Os viajantes, em constante busca por experiências únicas, impulsionam transformações significativas no mercado, que se adapta para atender às crescentes demandas globais, mesmo diante das instabilidades econômicas e sociais. Aqui estão as 6 tendências que podem fazer de 2025 um ano bastante impactante para o turismo, com destaques que vão desde o resgate nostálgico dos Heydays até a crescente popularidade de destinos mais extremos.

Nostalgia Pura: Revivendo os dias felizes

O ano de 2024 foi desafiador, marcado por preocupações climáticas e mais de 80 eleições nacionais que dominaram o cenário global. Em resposta, 2025 promete entre as tendências uma onda nostálgica, com consumidores buscando refúgio em memórias felizes e despreocupadas – os chamados New Heydays.

Essa é uma das tendências que deve aquecer a demanda por destinos e experiências que remetam a “tempos mais simples”. Lugares com temáticas dos anos 80, 90 e 2000, atrações lúdicas que resgatem o “a criança interior” e atividades inspiradas em programas e filmes clássicos estão no radar dos viajantes. Destinos que evoquem momentos marcantes da vida também devem ganhar popularidade.

“Estamos observando um aumento no número de hóspedes que retornam aos nossos resorts para reviver experiências marcantes, como lua de mel ou viagens em grupo com amigos”, comenta Antonio Fungairino, Head de Desenvolvimento das Américas da Hyatt Inclusive Collection, a linha de resorts da rede Hyatt. “Esse movimento de revisitar memórias está crescendo no turismo, e garantir que o hóspede encontre uma experiência tão boa quanto – ou melhor – do que a vivida anteriormente será essencial para as grandes operadoras de turismo.”

Silent travel

Em um mundo cada vez mais conectado, onde os estímulos sonoros e visuais são constantes, o silêncio tornou-se um verdadeiro artigo luxo. Encontrar um local para se desconectar e vivenciar momentos livres de interferências pode parecer um desafio, mas essa experiência está se tornando cada vez mais acessível, especialmente durante as férias.

A tendência do “silent travel” está ganhando força, oferecendo destinos e acomodações que priorizam a redução máxima de ruídos, criando um ambiente ideal para relaxamento profundo. Essa proposta se torna ainda mais valiosa quando combinada com tratamentos do sono, que visam potencializar o descanso e o bem-estar dos viajantes.

Além disso, a procura por programas de sono em hotéis e resorts de luxo está em constante crescimento. Muitos desses estabelecimentos já oferecem programas completos dedicados à qualidade do sono, com tecnologias que monitoram padrões de sono, identificam barreiras e realizam testes de profundidade, além de propor soluções personalizadas para melhorar o descanso. As experiências incluem atividades como yoga, caminhadas ao ar livre, meditação, reflexologia, massagens relaxantes e até camas projetadas especialmente para promover o sono reparador com ajuda de inteligência artificial. Combinando tranquilidade, inovação e conforto, esses destinos representam uma nova era no turismo de bem-estar, onde o silêncio e o sono de qualidade são os protagonistas.

Turismo de Fronteira

O turismo de fronteira refere-se às viagens realizadas entre países vizinhos, aproveitando os diversos atrativos turísticos que cada nação oferece, como paisagens naturais, patrimônios históricos, aventuras, opções de lazer, eventos culturais e gastronomia.

Essa modalidade de turismo tem ganhado destaque, especialmente devido ao aumento nos preços das passagens aéreas e ao crescente interesse em explorar destinos menos convencionais. Essa é uma das tendências vem despertando atenção no mercado e impulsionando iniciativas estratégicas. Um exemplo disso são os ministérios do Turismo de Espanha e Portugal, que já estudam formas de fortalecer o turismo nas áreas de fronteira. O objetivo é posicionar a Península Ibérica como um dos destinos turísticos mais competitivos e sustentáveis do mundo.

Além disso, essa modalidade de turismo proporciona uma ruptura com os destinos mais populares, como grandes capitais, incentivando a descoberta de áreas mais remotas, de difícil acesso e menos frequentadas pelo turismo tradicional.

Essa abordagem pode englobar tanto atividades desenvolvidas nas regiões fronteiriças pelos cidadãos locais, quanto viagens que cruzam fronteiras mais distantes e incomuns, como a Antártica.

Turismo para solteiros

Ao redor do mundo, as pessoas estão cada vez mais saturadas de encontros online e buscando formas espontâneas de se conectar no mundo real. De acordo com uma pesquisa feita pela Forbes Health , 79% dos solteiros da geração Z já vivenciaram o fenômeno do date burnout — o esgotamento de se envolver em encontros por aplicativos e a sensação de superficialidade nas interações.

Uma pesquisa da Globaltrender revelou que o número de viajantes solo de lazer cresceu 15,6% em 2023 em comparação ao ano anterior, e essa é uma das tendências deve continuar em 2024, com um aumento adicional de 9,2% registrado até o momento. Esse movimento se reflete, por exemplo, no perfil dos hóspedes: a rede Hyatt Inclusive Collection relatou que viajantes solteiros já representam a maioria em algumas de suas linhas de resorts all-inclusive, como os resorts da linha Breathless e que esses hóspedes procuram estão busca de uma combinação de relaxamento e oportunidades para interação social real.



Com base nos dados disponíveis, espera-se que 2025 registre uma alta demanda por destinos e experiências voltadas para viajantes solo, que priorizam personalização, liberdade e a oportunidade de criar novas conexões.

Destinos conhecidos por promover encontros no mundo real, como aqueles com vida noturna vibrante, cruzeiros e resorts exclusivamente para adultos, tendem a ter uma alta procura no próximo ano. Locais famosos pelo romance como Paris e Costa Amalfitana também vão estar no topo das listas de desejos. Além disso, hotéis que oferecem atividades interativas, como oficinas de hobbies ou práticas esportivas, devem ganhar destaque. Essas experiências não apenas tendem a enriquecer a viagem, mas também fomentam a formação de laços por meio de interesses compartilhados.

Diferentes gerações em um só destino

Após anos marcados por viagens voltadas para ostentação nas redes sociais, uma das tendências agora é que as pessoas priorizem momentos significativos com aqueles que amam. Um estudo realizado pela Skift aponta que as viagens em família estão se consolidando como uma das principais tendências. Cerca de 42% dos entrevistados indicaram que seu principal motivo para viajar é fortalecer laços e criar memórias compartilhadas com a família. O estudo também revelou o crescimento das viagens multigeracionais: 46% das famílias afirmaram incluir diferentes gerações em seus planos de viagem, e 45% planejam aumentar o orçamento destinado a viagens familiares em 2025.

Essa nova dinâmica exige que as empresas do setor de turismo adaptem suas ofertas para proporcionar experiências que atendam pais, avós, jovens e crianças de forma integrada. Investimentos em infraestrutura e serviços especializados, capazes de atender às necessidades de todas as famílias, devem ser feitos pelas empresas que desejam atrair essa gama diversificada de turistas.

“Alcançar esse nível de personalização de espaços e experiências, embora demande um investimento inicial significativo para a criação ou remodelação das infraestruturas e do capital humano do resort, é uma estratégia cada vez mais valorizada pelos viajantes. Em linhas como Sunscape e Dreams Resorts, nossa prioridade é oferecer um serviço que atenda às necessidades de todas as idades, combinando infraestrutura adequada, como berçários, brinquedos e espaços para festas, com acessibilidade que garanta deslocamentos seguros e confortáveis e também programas mais adultos como jantares românticos, imersão na cultura local e um serviço de spa de alto padrão” explica Antonio.

Temporadas intermediárias

O crescimento dessa tendência foi impulsionado pelo impacto das redes sociais, que popularizaram destinos. À medida que os hotspots turísticos se tornam saturados, muitos viajantes começaram a procurar destinos fora da alta temporada para tentar aproveitar as férias com mais exclusividade. Uma pesquisa revelou que 68% dos entrevistados se orgulham de descobrir destinos menos conhecidos antes de eles se tornarem populares . Essa é uma das tendências impulsionada pelo desejo de experiências de viagem mais significativas e pela preferência por evitar pontos turísticos lotados.

As vantagens são muitas: o custo é mais acessível. Estima-se que as passagens aéreas sejam, em média, 23% mais baratas durante a baixa temporada. Além disso, para atrair hóspedes, os hotéis frequentemente oferecem pacotes promocionais. Outro ponto positivo é a tranquilidade: as viagens costumam ser menos movimentadas, permitindo que os turistas escapem das longas filas em restaurantes badalados e em pontos turísticos populares.

Por outro lado, as desvantagens podem incluir a indisponibilidade de algumas atividades em determinados destinos fora de temporada, um clima mais instável e menos opções de vida noturna para quem procura agito. No entanto, essas questões podem ser compensadas com a escolha de passeios fora dos roteiros convencionais, proporcionando uma imersão mais profunda na cultura local. Com menos turistas, é possível interagir mais com os moradores da região e viver uma experiência mais autêntica.

