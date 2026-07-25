Veja os 14 destinos internacionais mais buscados por brasileiros

Os 14 destinos internacionais que mais despertaram o interesse dos viajantes brasileiros no primeiro semestre de 2026 foram divulgados nesta sexta-feira (24/7) em um levantamento do aplicativo Melhores Destinos. A pesquisa foi elaborada com base no interesse dos usuários pelas promoções de passagens aéreas publicadas pela plataforma entre janeiro e junho deste ano.
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O ranking reúne diferentes tipos de destinos internacionais, entre cidades, países e roteiros de viagem. Entre as cidades mais buscadas estão Santiago, Buenos Aires, Montevidéu, Orlando, Miami, Aruba, Cancún, Nova York, Lisboa, Madri e Hong Kong. Já os países que aparecem no levantamento são Japão e Espanha. A lista também inclui um roteiro combinado por Portugal e Espanha.
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Segundo o Melhores Destinos, as tarifas promocionais variaram de R$ 840, para Santiago, a R$ 5.288, para o Japão. Os valores correspondem às menores tarifas de ida e volta encontradas no período e podem variar conforme a disponibilidade de assentos, cidade de origem, datas da viagem e regras das companhias aéreas.
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