As cidades que registraram viradas no 2º turno

Fortaleza

Diferente do cenário do 1º turno, o candidato Evandro Leitão (PT) levou a melhor neste segundo turno e foi eleito prefeito de Fortaleza com 50,38% dos votos. O adversário, André Fernandes (PL), atingiu 49,62%. No primeiro turno, o bolsonarista ganhou por 40% contra 34%