Fuad Noman vence candidato bolsonarista e é reeleito em Belo Horizonte

Com 96% das urnas apuradas, o prefeito Fuad Noman está matematicamente reeleito como prefeito de Belo Horizonte. Com 53,76% dos votos válidos, ele venceu o candidato bolsonarista Bruno Engler (PL), que teve 46,24% dos votos.

No primeiro turno, realizado em 6 de outubro, Bruno Engler recebeu 34,45% dos votos válidos e o prefeito Fuad Noman ficou com 26,45%. No entanto, o segundo turno apresentou uma virada após o voto dos candidatos derrotados serem transferidos, em maioria, contra o candidato bolsonarista.



Quem é Fuad Noman?

Fuad Jorge Noman Filho, 77 anos, é o atual prefeito de Belo Horizonte. Ele nasceu em 30 de junho de 1947 na capital mineira, Belo Horizonte. Ele é filiado ao Partido Social Democrático (PSD) e assumiu a prefeitura após a renúncia do então prefeito, Alexandre Kalil, que deixou o cargo para disputar o governo de Minas Gerais.

Além do PSD de Fuad Noman, a coligação do atual prefeito é composta por Solidariedade, União Brasil, Avante, PRD, PSD, Agir, e pela Federação PSDB/Cidadania. O vice na chapa é o vereador e jornalista Álvaro Damião, filiado ao partido União Brasil.