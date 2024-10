Prefeita eleita de Olinda é a pessoa mais jovem a ocupar o cargo na cidade

Mirella Almeida, a prefeita eleita de Olinda, Pernambuco, neste domingo (27/10) é a pessoa mais jovem a ocupar o cargo na cidade. Ela tem 30 anos e venceu a corrida eleitoral com 51,38% dos votos válidos. Seu adversário, Vinicius Castello, obteve 48,62%. O segundo turno das eleições ocorreu em 51 cidades brasileiras neste domingo (27/10). O anúncio de sua vitória foi dado por volta das 18h48.

Com a conquista, Almeida se torna a terceira mulher a assumir a prefeitura de Olinda. A primeira foi Jacilda Urquiza, que era do PMDB, em 1996, e a segunda foi Luciana Santos, do PCdoB, em 2000.

Em publicação nas redes sociais, a agora prefeita de Olinda, comemorou a vitória. "Ninguém vai ser esquecido, ninguém vai ficar para trás. Eu vou governar para todos!", prometeu Mirella. "É com essa união vamos andar cada vez mais para frente. Obrigada!", escreveu Almeida.

Chiquinho (PSD), ex-jogador de futebol de 49 anos, foi escolhido como vice-prefeito. A coligação de Almeida havia doze partidos, no primeiro turno, incluindo PSD, Republicanos, Solidariedade, MDB, PDT, Podemos, a federação PSDB/Cidadania, Avante, Agir, União Brasil e PMB. Já no segundo turno, o Avante e o Agir retiraram seu apoio e decidiram se alinhar à candidatura de Vinicius Castello.

Mirella, que é administradora, disputou a primeira eleição em 2024. Durante os dois mandatos do atual prefeito de Olinda, Professor Lupércio (PSD), que está no cargo desde 2017, ela liderou diversas secretarias municipais. Além disso, é esposa do vereador da cidade, Felipe Nascimento (PSD), que é sobrinho de Lupércio.