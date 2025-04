Quem é a cover da Lady Gaga que causou tumulto em frente ao Copacabana Palace

Encontro

Penelopy Jean é famosa na cena drag e tornou-se bastante conhecida entre os 'little monsters'. No Instagram, onde acumula mais de 200 mil seguidores, ela compartilhou imagens do encontro que teve com Lady Gaga em 2019. 'Obrigada a todos que torceram comigo, vocês que me acompanham devem imaginar o quanto esse encontro foi importante pra mim. Eu nunca estive tão feliz', escreveu na legenda.