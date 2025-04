Lady Gaga chega ao Brasil e é recebida por fãs em hotel sob forte chuva

Ela veio! Lady Gaga chegou ao Rio de Janeiro na madrugada desta terça-feira (29/4). Às 3h30 o avião a cantora desembarcou usando uma roupa preta de gola alta, óculos escuros e um gorro também preto e por volta das 4h30, Gaga e e equipe chegaram ao Copacana Palace, hotel estão hospedados.

Lagy Gaga fará um mega show na Praia de Copacabana no próximo sábado, dia 3 de maio. São esperadas 1,6 milhão de pessoas para o evento.

Milhares de fãs vivem uma enorme expectativa pelo espetáculo. Dezenas de litle monsters — como são chamados os fãs de Gaga — se reuniram na frente do hotel Copacabana Palace para conferir a chegada de Gaga e buscar um aceno da cantora. Chovia e fazia muito frio no Rio de Janeiro, mas um grupo aguardava a chegada da Mother Monster, sem perder o ânimo.

Em um dos registros que circula nas redes sociais, o grupo canta "Abracadabra", música de Lady Gaga lançada recentemente.

???? AGORA | Little monsters mojadas esperam Lady Gaga na porta do hotel Copacabana Palace, no Río de Janeiro pic.twitter.com/7aDPRoh5jj — Martin (@martinmozotegui) April 29, 2025

Segundo jornalistas que estavam no local, em um certo momento fãs confudiram a comitiva de um chefe de estado que chegava para participar da reunião do BRICS, que também será realizada no Rio de Janeiro.

Os fãs queriam ver com os próprios olhos 'que ela realmente veio'. Em 2017, Lady Gaga faria um show no Rock In Rio Brasil, mas teve que cancelar a agenda em função de problemas de saúde. A Cantora enfrentava uma crise de fibromialgia que a impediu de realizar o show.





























Como vai ser o show da Lady Gaga

Conforme programação divulgada pela prefeitura do Rio de Janeiro, que realiza o evento, a festa começará na Praia da Copacabana às 17h30. Primeiro, haverá apresentação de DJs convidados. Às 21h15 Lady Gaga subirá ao palco para um show que tem previsão de durar duas horas e meia. Depois, a festa segue com DJs.

Show da Lady Gaga vai gerar impacto econômico de R$ 600 milhões

A projeção da Secretaria Municpal de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro (SMDE) e do RioTur, o show da Lady Gaga vai gerar um impacto ecômico de aproximadamente R$600 milhões para a cidade. As companhias aéreas Latam e Gol reforçaram o número de aeronaves operando nos aeroportos RIOGaleão e Santos Dumont. A taxa de ocupação na rede hoteleira também está acima da média para essa época do ano e já passa dos 80%.