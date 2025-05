Além de Ludmilla: veja 5 celebridades brasileiras que tiveram filho nos EUA

Sertanejo Hudson escolhe EUA para ter seus dois filhos

O cantor Hudson, que faz dupla com Edson, escolheu os Estados Unidos para trazer seus dois filhos, Davi e Helena, ao mundo. O primogênito nasceu em 2015 e a caçula em 2017. Eles são fruto do relacionamento do cantor com a sua esposa Thayra Cadorini.