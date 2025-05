Iza choca web após revelar motivo de reatar com Yuri Lima

Iza fez um emocionante desabafo sobre as razões pelas quais decidiu expor a traição do atual namorado, Yuri Lima. Na época, grávida de seis meses, a cantora terminou com o jogador por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram. Em entrevista ao podcast "É Noia Minha?", a artista contou, pela primeira vez, mais detalhes sobre o episódio.

"Caiu uma bomba na minha casa, caiu uma bomba na minha cabeça. E aí, eu achei que precisava dominar a narrativa, por uma questão puramente de ego. Por uma questão também muito ingênua, de achar que as pessoas iam ouvir a minha versão e iam falar: 'acolhemos a sua versão e vamos ficar aqui, calados, porque não temos nada a ver com isso. Você está só se protegendo ou tentando fazer o que quiser, sei lá.' E aí, eu abri um portal. Eu abri uma porta para as pessoas saírem de todos os lugares possíveis. Inclusive do bueiro. Muitas delas, lá do bueiro, para falar todo tipo de coisa. Eu recebi muito carinho, recebi muito amor, mas as pessoas começaram a querer controlar a minha vida como uma novela", lembrou Iza.

"Talvez as pessoas tenham pensado isso porque eu fiz isso, né? Eu fui lá e fiz alguma coisa, porque eu não tenho sangue de barata, veja bem. Se a situação que aconteceu, né, acontecesse com alguma pessoa na minha situação, e essa pessoa fizesse uma live arrancando a calcinha pela cabeça, essa pessoa estaria certa. Sim. Porque foi algo que aconteceu no momento e algo que eu precisava colocar para fora. Eu podia ter colocado para fora de várias formas, mas foi assim que aconteceu. Fiz. E não é que eu me arrependi, porque eu não tenho sangue de barata. Alguma coisa precisava ser feita."

Apesar de toda a repercussão do caso, Iza reatou o relacionamento com o atleta. Entretanto, decidiu manter a relação em sigilo, evitando, assim, um alarde ainda maior na web.

"Mas, a partir do momento em que tomei outra decisão, eu falei: agora, eu não vou avisar nada para ninguém, porque as pessoas vão ver. E aí, quem quiser achar que eu tô louca, vai achar que eu tô louca. Quem quiser falar 'ai, maravilhosa, é a família dela', vai dizer isso. E aí, eu vou dar só mais munição para as pessoas entrarem na minha vida. Elas não deveriam entrar, porque é algo tão pessoal. Como que você pode dizer para alguém que essa pessoa está errada em escolher algo na própria vida, se a gente tem todo o direito de mudar de ideia? Se é incoerente, é perdoável. Se está atrás ou até determinando algo, se eu quiser mudar minha vida de novo, ninguém tem nada a ver com isso."

"Então, a partir desse episódio, a partir desse momento, eu aprendi muito a lidar com as minhas prestações e com as coisas que eu sinto. Entender que existem pessoas que me amam, sim. Entender que existem pessoas que estão numa situação muito mais complicada que a minha."