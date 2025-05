Kerline flerta na internet com Whindersson Nunes e web reage: "Baixo nível"

Kerline não perde tempo! Nesta quinta-feira (15), a ex-BBB respondeu a uma publicação de Whindersson Nunes e levantou rumores de um possível flerte com o humorista. Sempre bem-humorado, o nordestino comentou sobre a solidão do homem feio.

"Ninguém fala sobre a solidão do homem feio do pau bonito", escreveu o humorista. Em resposta, Kerline escreveu: "O homem feio eu já vi", dando a entender que gostaria de ver as partes íntimas do famoso.

A publicação ganhou grande repercussão na web. Internautas comentaram sobre a interação da moça: "Que baixo nível!", "Ela quis o Lucas Penteado, a pobi da Ker é guerreira", "Eu no período fértil", "Por que as pessoas estão criticando a menina? Foi certeira, decidida, sangue frio."

Whindersson Nunes é liberado de clínica psiquiátrica

Para quem não acompanhou, Whindersson Nunes se internou em uma clínica psiquiátrica no último dia 20 de fevereiro. Após passar cerca de um mês no centro de reabilitação, o comediante compartilhou um vídeo ao lado da cachorrinha celebrando sua liberação: "Lili cantou", escreveu na legenda.

"Meu Guerreiro você já nasceu com o dom de fazer o bem para os seus semelhantes. Quantas vezes você falou. “Pai o senhor ainda vai ter muito orgulho de mim “. Sou orgulhoso de você desde quando nasceu . Tudo que peço a Deus ele me concede", escreveu o pai de Whindersson nas redes sociais.