AS Amanda S. Feitoza

Julia Pimentel - (crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora digital Júlia Pimentel, de 16 anos, conquistou a sonhada aprovação no vestibular de medicina do Instituto de Educação Médica (IDOMED), uma rede de ensino superior privada no Rio de Janeiro. A mensalidade do curso chega a cerca de R$ 16 mil.

O que chamou atenção não foi apenas a conquista em si, mas o formato da redação que a levou à aprovação. No vídeo publicado em suas redes, Júlia mostrou o texto produzido durante a prova, escrito em primeira pessoa. A publicação, que chegou a ser retirada do ar, rapidamente se espalhou e gerou uma onda de comentários irônicos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Muitos usuários debocharam do formato adotado por Júlia, lembrando que vestibulares tradicionais exigem redações dissertativo-argumentativas em terceira pessoa, com linguagem impessoal. Nesse modelo, o uso de primeira pessoa pode resultar em perda de pontos ou até mesmo na desclassificação.

Leia também: Estudante comemora primeiro lugar em medicina pelo vestibular da UnB

No entanto, no vestibular desse instituto, a proposta era justamente essa: escrever em primeira pessoa. O tema da redação foi: “Qual marca da sua personalidade ninguém roubará de você? Por quê?”

Segundo as instruções da prova, os candidatos deveriam elaborar um texto dissertativo-argumentativo em norma culta, mas com um recorte pessoal, destacando características únicas de sua trajetória.

Leia também: Após superar dificuldades, jovem de Sobradinho se forma em medicina pela UnB

Leia na íntegra a redação de Julia:

A identidade de cada indivíduo é formada por experiências, valores e sentimentos que, ao longo do tempo, moldam sua maneira de agir no mundo. Em uma sociedade na qual muitas vezes somos pressionados a seguir padrões, preservar uma característica própria é essencial para garantir a autenticidade. Nesse sentido, a marca da minha personalidade que ninguém poderá roubar de mim é a determinação.

Desde situações do dia a dia até desafios maiores, a determinação sempre esteve presente em minhas escolhas. Ela me impulsiona a continuar tentando, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Por exemplo, ao enfrentar dificuldades nos estudos, é essa característica que me motiva a buscar novas estratégias de aprendizado, em vez de desistir. Assim, minha perseverança não depende apenas de fatores externos, mas de uma força interna que se renova diante de cada obstáculo.

Além disso, a determinação contribui para a construção de objetivos futuros. Pessoas determinadas tendem a transformar sonhos em metas concretas, agindo com disciplina e paciência. Isso significa que, mesmo em meio às adversidades, a essência dessa característica não pode ser roubada, pois está ligada à forma como cada indivíduo enxerga e reage à vida. Em um mundo em que nem sempre controlamos as situações, manter a capacidade de insistir é uma marca de autonomia e resistência.

Portanto, a determinação representa a parte mais sólida da minha identidade. Ela não se perde com o tempo nem se deixa apagar pela opinião dos outros. É essa marca que me guia, fortalece minhas escolhas e assegura que eu permaneça fiel a quem realmente sou.

Leia também: Estudante com 10 aprovações em medicina é premiado por redação do Enem

Entenda o que aconteceu: