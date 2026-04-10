FRUTAS VERMELHAS

Conheça a fruta que reduz risco de doenças renais

Com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, essa frutinha está por todos os lugares

Por Júlio Noronha*
Reprodução/ Pexels

Amora

Uma fruta muito comum nos quintais e canteiros das ruas brasileiras é a amora, pequena fruta arroxeada e doce, que pertence ao grupo das frutas vermelhas. No entanto, o que poucos sabem sobre essa frutinha, é que ela pode ser eficiente contra doenças renais devido a propriedades anti-inflamatórias e diuréticas

 Reprodução/ Pexels

Antioxidantes

Em entrevista ao Correio, a nutricionista do Centro de Nefrologia e Diálise do Hospital Sírio Libanês, Nathalia Giugliano, destaca que as amoras são excelentes fontes de antioxidantes, ajudando na atenuação do chamado 'estresse oxidativo'

 Reprodução/ Pexels

Nutrição

Do ponto de vista nutricional, a amora é composta principalmente por glicose e sacarose, sendo que algumas espécies podem apresentar teores reduzidos de sacarose

 Reprodução/ Pexels

Função renal

'Não há evidências robustas de que as amoras exerçam efeito específico direto sobre a função renal, embora possam contribuir indiretamente para a saúde renal ao melhorar fatores metabólicos e cardiovasculares', destaca a nutricionista

 Reprodução/ Pexels

Gastrointestinal

Essas frutas vermelhas também são conhecidas por serem benéficas para o sistema gastrointestinal, isso pelo alto teor de fibras

 Reprodução/ Pexels

Experimentos

Alguns estudos experimentais recentes revelam que o consumo das antocianinas, pigmento responsável pela cor avermelhada da amora, pode estar relacionado a melhora da função renal. Entre os componentes das antocianinas, destaca-se a quercetina, que além de ter propriedades antioxidantes e antiinflamatórias, pode auxiliar no controle das diabetes

 Reprodução/ Pexels

Bebidas

O chá das folhas ou o suco da amora, pode auxiliar na eliminação de líquidos, o que ajuda na limpeza dos rins. No entanto, o consumo deve ser monitorado e individualizado

 Reprodução/ Pexels

Alerta

Nathalia alerta que o suco não deve ser coado antes de ingerido, isso porque embora o líquido ainda mantenha alguns nutrientes, a polpa também conserva boa parte deles. A amora também é fonte de nutrientes como vitamina C e potássio

 Reprodução/ Pexels

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

Saiba Mais