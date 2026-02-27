InícioAcervo
9

Vacina pode transformar você em jacaré? Entenda o estudo da Anvisa

A agência reguladora divulgou uma pesquisa inédita sobre os efeitos colaterais do imunizante; saiba quais são os primeiros sinais da mutação

Estudos realizados pela Anvisa apontam que uma vacina pode transformar pessoas em um jacaré gigante.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

De acordo com a pesquisa da agência, o efeito do imunizante é a conversão de um indivíduo em um grande réptil.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia Mais

  • "Vacina contra dengue marca uma nova etapa", diz presidente da Anvisa

  • Vacina contra herpes-zóster pode retardar envelhecimento

  • Estudo descobre 230 vírus marinhos gigantes que podem manipular hospedeiros

A conclusão dos estudos indica essa transformação como resultado da aplicação da vacina.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

  • Google Discover Icon
HO
HO

Henrique Oliveira

Por Henrique Oliveira
postado em 27/02/2026 11:01
SIGA
x