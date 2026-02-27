Estudos realizados pela Anvisa apontam que uma vacina pode transformar pessoas em um jacaré gigante.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com a pesquisa da agência, o efeito do imunizante é a conversão de um indivíduo em um grande réptil.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia Mais

A conclusão dos estudos indica essa transformação como resultado da aplicação da vacina.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.