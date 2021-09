Bruno Bianco, da AGU, testa positivo e é 3º ministro com covid-19 esta semana

FS Fernanda Strickland

Infectado, Bruno Bianco participou da posse de Augusto Aras nessa quinta-feira (24) - (crédito: Ascom da Presidência)

O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Bruno Bianco, informou nesta sexta-feira (24/09) que foi diagnosticado com covid-19. Mais cedo, hoje, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, também anunciaram que contraíram a doença.

De acordo com a assessoria do AGU, Bianco está sem sintomas. Ele cancelou a agenda e está em isolamento. Entretanto, o advogado-geral da União participou nessa quinta-feira (23) da cerimônia de recondução de Augusto Aras como procurador-geral da União, que aconteceu no Palácio do Planalto.

O ministro utilizou máscara durante a cerimônia e sentou-se ao lado do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Bianco e Aras apertaram as mãos ao final da solenidade.

Bolsonaro participou da cerimônia por videoconferência em razão de quarentena recomendada pela Agência de Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) após a infecção do ministro Queiroga, que integrou a comitiva do presidente em viagem a Nova York para participar da 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). O chefe do Executivo está no Palácio da Alvorada desde que retornou dos Estados Unidos e fará um teste do tipo RT-PCR neste fim de semana. Caso o resultado seja negativo, encerrará o isolamento.



Nesta sexta-feira (24/09),