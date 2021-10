Rio sai na frente na dispensa do uso obrigatório de máscara

ME Maria Eduarda Cardim GB Gabriela Bernardes

População caminha no centro de Duque de Caxias, primeiro município do Rio de Janeiro a flexibilizar o uso de máscara - (crédito: Tomaz Silva/Ag?ncia Brasil)

Ainda sem uma orientação federal sobre a medida, o estado do Rio de Janeiro deu o pontapé na flexibilização do uso de máscaras em locais abertos. O governador do estado, Cláudio Castro (PL), sancionou o projeto de lei que desobriga o uso de máscaras ao ar livre, diante do avanço da vacinação contra a covid-19. Especialistas afirmam que a adoção da medida deve ser feita com cautela, pois, apesar do avanço da vacinação, o Brasil ainda não atingiu a imunidade coletiva.



Na capital fluminense, a prefeitura publicou decreto que flexibiliza o uso do equipamento de proteção individual. Na norma, o prefeito Eduardo Paes (PSD) mantém o uso de máscaras em ambientes fechados e em transportes públicos. A flexibilização dos itens de proteção facial era esperada desde o início da semana, quando a cidade do Rio de Janeiro cobriu 65% da população com duas doses da vacina.

No Distrito Federal, o governador Ibaneis Rocha (MDB) autorizou a dispensa da máscara em local aberto a partir do dia 3. No entanto, o estado de São Paulo, ssim como outros, ainda não adotou a medida.

O médico infectologista Julival Ribeiro explica que o Brasil já observa uma melhora na situação pandêmica. Mas chama atenção para as disparidades entres os estados. Ele também alerta para a falsa ideia de um suposto fim da pandemia. “O que me preocupa na liberação (de máscaras) nesse momento é que as pessoas passem a entender que a pandemia terminou — o que não é uma realidade — e deixem de usar as máscaras onde devem, como, por exemplo, em locais fechados e sem ventilação”, pontua.

Ribeiro afirma que é preciso manter a vigilância. “Já que foi feito isso aqui em Brasília e no Rio de Janeiro, temos que começar, a partir da data da liberação, a ver quais são os efeitos que podem ocorrer: se vai aumentar o número de casos, ou o número de hospitalizações”, diz.

O infectologista ressalta, ainda, que o país ainda não alcançou uma imunidade coletiva. “Uma outra análise que temos que fazer é que vamos começar a ver muitas pessoas completando seis meses da segunda dose e que necessitam de um reforço. […] Nós não temos ainda em torno de 80 a 85% de toda a população vacinada, que é quando se sonha em relação à imunidade coletiva”, esclarece.

Pedido da Pfizer para crianças

A farmacêutica norte-americana Pfizer informou ontem, em nota, que pedirá à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no próximo mês, a autorização para que a vacina contra a covid-19 ComiRNAty possa ser aplicada em crianças de 5 a 11 anos. A Anvisa já aprovou a utilização desse imunizante em adolescentes ou mais. “A submissão do pedido junto à Anvisa para a aprovação do uso da vacina ComiRNAty, da Pfizer/Biontech, para crianças entre 5 e 11 anos deve ocorrer ao longo do mês de novembro de 2021”, diz a nota da empresa. Na terça-feira, a agência reguladora norte-americana recomendou o imunizante da Pfizer para essa faixa etária.