Queiroga: A principal arma para enfrentar a ômicron é a vacinação

O ministro da saúde, Marcelo Queiroga afirmou, neste domingo (28/11), que a principal arma para enfrentar a nova variante, ômicron, é a campanha de imunização. Segundo ele, o Brasil está muito bem nesta parte. A afirmação foi realizada em uma live no Instagram do ministro.







“A principal arma que temos para enfrentar essas situações é a nossa campanha de imunização, em particular o Brasil vai muito bem. Já distribuímos mais de 372 milhões de doses de vacinas e dessas 308 milhões já foram aplicadas”, disse o ministro durante a transmissão.

Os secretários Rodrigo Cruz (Secretaria-Executiva), Arnaldo Medeiros (Vigilância em Saúde) e Sérgio Okane (Atenção Especializada à Saúde), participaram da live com o ministro, e reforçaram a importância da vacinação.

O secretário Arnaldo Medeiros, disse que é "extremamente importante que mantenhamos foco na campanha de vacinação e que mantenhamos medidas não-farmacológicas, evitando aglomerações fúteis”.

Para Queiroga, a ômicron é preocupante, mas que não é necessário desespero da população. “A variante tem causado atenção das autoridades sanitárias do mundo todo e aqui no Brasil também. Gostaria de tranquilizar os brasileiros, porque os cuidados com essa variante são os mesmos cuidados com as outras”, disse na live.



“Estamos nos aproximando das festas de fim de ano, é uma boa oportunidade para confraternização das famílias, evitando grandes eventos em massa, porque ainda temos uma pandemia. Ficou bem mais controlada graças ao esforço do SUS, mas sabemos que só estaremos seguros quando todos estiverem seguros”, ressaltou o ministro da saúde.