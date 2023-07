Felipe Prior, ex-BBB, é condenado a 6 anos de prisão por estupro

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram/@felipeprior)

O ex-BBB Felipe Prior foi condenado a 6 anos de prisão, em regime semiaberto, por estupro cometido em 2014. Na decisão da juíza Eliana Cassales Tosi Bastos, da 7ª Vara Criminal de São Paulo, que foi acessada pelo portal Universa, do Uol, há o relato de que Felipe teria usado a força física no ato não consentido. A denúncia foi feita em 2020. O caso corre em sigilo e o arquiteto pode recorrer em liberdade.

Além disso, na decisão a magistrada destacou a existência de prontuário médico que mostra que a vítima teve laceração na região genital, além de prints entre ela e o ex-BBB, depoimentos e testemunhas de defesa e acusação. Ao Uol, Maira Pinheiro, uma das advogadas da vítima, disse que ela e a cliente receberam a sentença com "alívio após três anos e meio de luta".

"Nossa cliente foi achacada, nós, advogadas, fomos muito atacadas durante esse processo, e essa condenação vem como reconhecimento de que tínhamos razão desde o início", comentou a advogada. Maira também destacou que pretende recorrer da decisão, pois entende que a pena é baixa e o regime deve ser fechado.

O Correio tentou contato com a defesa de Felipe Prior, mas obteve resposta. O texto será atualizado mediante retorno.

