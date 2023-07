Padre suspeito de estupro é internado em estado grave em Recife

CB Correio Braziliense

Padre Airton Freire - (crédito: Reprodução/Instagram/@padre_airton)

O padre Airton Freire, 67 anos, líder do movimento Fundação Terra, em Pernambuco, está sob custódia da polícia e foi transferido para um hospital de Recife devido a uma crise de hipertensão sofrida no sábado (22/7). Suspenso das atividades religiosas desde maio, o padre tinha sido preso preventivamente na sexta-feira (21/7), após ser acusado por uma mulher de envolvimento em crime de estupro em agosto do ano passado.

Segundo apurações do jornal Diário de Pernambuco, outras vítimas foram identificadas e há cinco inquéritos policias abertos contra o padre Airton. O Ministério Público de Pernambuco informou que está sendo realizado "exame criterioso dos elementos de prova até então colhidos".

A defesa do padre afirmou que o estado de saúde dele é conhecido pelas autoridades judiciais e que a prisão preventiva é contestada "pelos advogados que o defendem por não atender os requisitos previstos em lei". "A defesa enfatiza a necessidade de um habeas corpus para que ele responda em liberdade."

A denúncia da mulher contra o padre foi feita em outubro de 2022, mas o caso só veio à tona em maio deste ano, quando ela comentou sobre o estupro em um programa jornalístico local. Segundo a mulher, ela frequentava os retiros espirituais organizados pelo padre desde 2019 e que conheceu o religioso quando busca ajuda para tratar uma depressão.

A Fundação Terra, liderada pelo padre Airton, se manifestou sobre o caso e afirmou que as obras beneficentes da organização vão continuar. "É um processo duro, que tem sido dificultado por alguns atores que talvez estejam agindo movidos por interesses nada nobres. Mas a luz, sabemos, se sobrepõe sempre às trevas da ignorância", disse a Fundação, em nota enviada ao Diário de Pernambuco.