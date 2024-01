Imagens mostram jovens passando mal fora de BMW antes de morrerem em SC

Câmeras de segurança da rodoviária de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, registraram o momento em que quatro jovens passaram mal antes de serem encontrados mortos dentro de uma BMW, no domingo (31/12). A suspeita é de que eles teriam respirado monóxido de carbono da descarga do veículo. Gustavo Pereira Silveira Elias, Tiago de Lima Ribeiro, Karla Aparecida dos Santos e Nicolas Oliveira Kovaleski haviam se mudado, há cerca de um mês, para Florianópolis e estavam em Balneário Camboriú para passar a virada de ano na praia catarinense.

Em vídeo divulgado pelo g1, é possível ver que um dos jovens saiu da BMW caminhando com dificuldade. Além disso, uma mulher é retirada do veículo com o auxílio de outra pessoa. Em seguida, eles voltam para o carro. Horas depois, as câmeras capturaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) tentando tirar as vítimas já mortas de dentro da BMW.

A Polícia Civil de Santa Catarina conduz o inquérito que investiga a causa da mortes dos quatro jovens. Dados preliminares vão na direção de uma intoxicação por monóxido de carbono, que entrou no veículo em decorrência de uma suposta falha no sistema de escapamento de gases. Segundo a família de uma das vítimas, o carro tinha passado por uma customização recente no sistema do escapamento — e o gás do motor teria sido introduzido pelo duto do ar-condicionado para dentro do veículo.

Gustavo, Karla, Tiago e Nicolas: jovens teriam sido intoxicados pelo gás do escapamento do motor que entrou para dentro do habitáculo (foto: Reprodução/Instagram)

A única sobrevivente foi uma jovem, identificada como a namorada de Gustavo, que saiu de Paracatu para se unir ao grupo em Balneário Camboriú para passar o ano-novo. Em depoimento, ela relatou que os quatro a esperavam na rodoviária da cidade para, depois, seguirem juntos para o réveillon.

Mas, segundo a jovem, ao encontrá-los, eles estavam se queixando de ânsia de vômito e tontura, e atribuíram o mal-estar a uma intoxicação alimentar. Foi quando decidiram descansar, no estacionamento da rodoviária, para melhorar. Ficaram dentro do veículo com o motor em funcionamento para manter o ar-condicionado ligado.

Ela disse em depoimento que entrou e saiu da BMW algumas vezes, esperando que todos melhorassem. Algum tempo depois, quando voltou ao veículo, percebeu que os amigos não respiravam mais e pediu pelo socorro do Corpo de Bombeiros — que ainda tentou reanimá-los, por aproximadamente 40 minutos, mas sem sucesso.