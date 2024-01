Equipe descerá de rapel para investigar onde helicóptero foi encontrado

Após localizar o helicóptero que estava desaparecido havia 12 dias, uma equipe da Polícia Militar de São Paulo descerá de rapel ao local para investigar os destroços da aeronave. O helicóptero foi encontrado em uma área de mata do município de Paraibuna (SP), nesta sexta-feira (12/1).

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos passageiros e do piloto. Estavam a bordo Luciana Rodzewics, de 46 anos, e a filha, Letícia Rodzewics Sakumoto, de 20 anos, ambas moradoras da zona norte de São Paulo. Além delas, estavam na aeronave o piloto (identificado como Cassiano Teodoro) e um amigo da família (Rafael Torres).

O helicóptero com quatro pessoas desapareceu na tarde de 31 de dezembro após entrar em trecho de forte neblina no trajeto entre a capital paulista e o município de Ilhabela, no litoral norte do estado. Vídeo e mensagens enviadas por piloto e passageira reportaram ausência de visibilidade para sobrevoar a serra do Mar e um pouso às margens de uma represa em Paraibuna.

Nas buscas pela aeronave, as autoridades contaram com a ajuda das imagens de câmeras de monitoramento da rodovia dos Tamoios (SP). Os registros foram capturados no dia do desaparecimento da aeronave no quilômetro 58 da rodovia, próximo de onde o helicóptero fez pouso e uma antena capturou o sinal de celulares de dois passageiros da aeronave.

A capitão Natália Giovanini, do Comando de Aviação da Polícia Militar, informou que também foi necessário utilizar outra aeronave para que os tripulantes da equipe de buscas acessassem o local, que é formado por uma mata densa.