Congresso evangélico no Brasil terá pastor americano que defende escravidão

Considerado um dos maiores e mais importantes encontros evangélicos do Brasil, o Consciência Cristã, que vai ocorrer em Campina Grande, na Paraíba, em fevereiro, terá Douglas Wilson como palestrante. Dentre várias polêmicas, Wilson é defensor da ideia de que a Bíblia permite a escravização de seres humanos

O evento é realizado pela Visão Nacional para a Consciência Cristã, uma entidade liderada por diversas igrejas evangélicas. A presença do fundamentalista no evento foi revelado pelo jornal The Intercept Brasil em um artigo escrito por Ronilso Pacheco. O congresso também terá a participação do pastor Augustus Nicodemus e do Franklin Ferreira.

Wilson é um teólogo conservador, pastor da Christ Church no estado de Idaho, membro do corpo docente do New Saint Andrews College e escritor. Seus livros e pensamentos remontam às teorias da década de 1960, que se opôs ao movimento pelos direitos civis nos EUA.

Em declaração, o teólogo aponta que a escravidão não era ruim para os povos africanos, pois “eles tinham uma dieta alimentar superior à de um cidadão americano médio hoje.”

O Correio entrou em contato com a Consciência Cristã no fim da manhã desta quarta-feira (17/1) para ouvir uma posição sobre a presença de Wilson no evento. A organização afirmou que responderá até o fim da tarde. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.

View this post on Instagram A post shared by Consciência Cristã (@consciencia.crista)