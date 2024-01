Padre leiloa bolo por R$ 100 mil em festa religiosa na Paraíba

Um bolo foi arrematado por R$ 100 mil durante um leilão que ocorreu em festa religiosa realizada pelo padre Gleiber Dantas, na cidade de São Bento, na Paraíba, na sexta-feira (19/1). Segundo o pároco, o bolo é o item mais disputado nos leilões que realiza, mas o lance de R$ 100 mil foi o mais alto que ele já viu. A proposta inicial era de R$ 5 mil.

"A prenda mais cara que eu tinha visto na minha vida tinha sido no leilão de madrinha Santa Luzia em Mossoró, no Rio Grande do Norte, que toda vida eu sou chamado para fazer. Um oratório saiu por R$ 34 mil. Foi a prenda mais cara que eu já tinha visto", contou o padre ao g1.



O religioso também destacou que o bolo foi disputado por dois grupos políticos da cidade, por isso os lances foram aumentando tanto. "Teve uma hora que me deu medo, porque eram dois grupos muito fortes, e ali o que mais estava em cena era mostrar que quem tirasse o bolo tinha mais força política", cita Gleiber.

O bolo foi arrematado pelo empresário conhecido como Rafinha Banana e consumido pela população do bairro de Colinas do Sul, considerado um dos mais carentes da cidade paraibana.