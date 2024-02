Mais de 1,8 mil presos são liberados em saidão no DF hoje (1º/2)

Mais de 1,8 mil presos do Complexo Penitenciário da Papuda, do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) e da Penitenciária Feminina do DF (PFDF) foram liberados no saidão, na manhã desta quinta-feira (1º/2), informou a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape).

No total, foram liberados 1.853. Destes, 42 são mulheres. Os custodiados deverão se apresentar nas respectivas unidades prisionais na segunda-feira (5/2) e, em caso de falta, o preso será dado como foragido e pode regredir de regime.

A saída temporária é prevista pela Vara de Execuções Penais (VEP) e contempla custodiados do semiaberto e que têm o direito de trabalho externo. Neste ano, a VEP autorizou nove saídas temporárias, um total de 36 dias.