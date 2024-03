Simulações mostram possíveis aparências e disfarces de Rogerio Mendonça e Deibson Nascimento que fugiram da penitenciária no dia 14 de fevereiro - (crédito: Divulgação Polícia Federal) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A Polícia Federal divulgou simulações de como podem estar as possíveis aparências e disfarces dos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A força-tarefa entrou no 27º dia de buscas por Deibson Nascimento e Rogério Mendonça. Os dois escaparam da cadeia no dia 14 de fevereiro, na primeira fuga da história do sistema prisional federal.

De acordo com a PF, “as projeções de crescimento de cabelo, barba e uso de disfarces foram elaboradas por papiloscopistas do setor de Representação Facial Humana do Instituto Nacional de Criminalística (INI) da PF, em Brasília”.

O órgão também disse que a divulgação das imagens visa facilitar o trabalho de buscas e o apoio da população com informações sobre os fugitivos. A corporação já anunciou recompensa de até R$ 30 mil para quem repassar informações que levem à recaptura dos foragidos.

Simulação de como deve estar Rogério Mendonça (foto: Divulgação Polícia Federal )

A operação de busca conta com mais de 600 agentes de segurança. São policiais federais, rodoviários federais, militares e civis, além da Força Nacional.

Na sexta-feira (8/3), uma pessoa foi presa em Fortaleza, apontada como integrar uma rede de apoio aos fugitivos montada pela facção Comando Vermelho.

Simulação de como deve estar Deibson Nascimento (foto: Divulgação Polícia Federal )