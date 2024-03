A família do indigenista Bruno Pereira, assassinado em 5 de junho de 2022 por criminosos envolvidos em esquemas de pesca ilegal e contrabando na Amazonia, faz campanha de doação de sangue para ajudar no tratamento de câncer do filho do ativista. Pedro, 5 anos, foi diagnosticado com um neuroblastoma estágio 4, que atinge parte do sistema nervoso.

A família já havia feito em janeiro de 2024 uma vaquinha on-line para ajudar com os custos de medicamentos. Na ocasião, foi arrecadado mais de R$ 2 milhões.



Agora a família pede ajuda com doações de sangue ao menino. Os agendamentos para a doação podem ser feitos pelos telefones: (61) 3773-622 ou (61) 98199-6716.

Onde doar em Brasília:

SHIS QI 15 - Bloco O Torre I Térreo - Lago Sul

Sala T 08 A - Brasília - DF (Ao lado do hospital Brasília - Prédio Centro Médico Brasília).

Horário de funcionamento:

Segunda a sexta-feira: 08h às 16:30

Por agendamento ou comparecimento direto ao local.

Sábado: 08h às 12h