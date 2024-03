Um homem de 33 anos foi morto com um tiro no rosto após subir no muro para ver o que acontecia na casa do vizinho no Paraná - (crédito: Reprodução/Redes sociais) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Um homem de 33 anos foi morto com um tiro no rosto após olhar por cima do muro para ver o que acontecia na casa do vizinho. Testemunhas disseram que ouviram tiros na residência ao lado. Quando a vítima tentou olhar a situação, foi atingida com um disparo. O caso ocorreu no último sábado (9/3), em Apucarana, no Paraná.

À polícia, o homem que atirou contra o vizinho alegou que agiu por legítima defesa ao pensar que a casa estava sendo invadida. Ele fugiu do local após o ocorrido e se apresentou às autoridades policiais dois dias depois. Um mandado judicial expedido na quarta-feira (13/3) autorizou a prisão do atirador. A vítima morreu antes da chegada da equipe médica. As informações são do g1.

Na casa do atirador, os policiais encontraram a arma utilizada no crime, além de espingardas e munições. O suspeito poderá responder por homicídio qualificado e por recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Correio tenta contato com a Polícia Civil para saber mais informações sobre o caso, mas até a publicação desta matéria o jornal não obteve retorno.