Lula volta ao Rio Grande do Sul após agravamento da calamidade no estado

Inundações se agravam no Rio Grande do Sul e Lula volta ao estado nesse domingo (05/05) - (crédito: AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltará ao Rio Grande do Sul, neste domingo (5/5), para acompanhar o resgate às vítimas das chuvas que já deixaram ao menos 57 mortos. Segundo o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, que confirmou a visita, o presidente chega ao estado em uma comitiva de nove ministros, além dos dois ministros que já chegaram neste sábado (4/5).

“Nesse momento já são mais de 30 aeronaves trabalhando no resgate às vítimas, 21 delas disponibilizadas pelo governo federal, daqui há pouco nós vamos reunir com o governador, esse é um momento de muita união que nós precisamos e o presidente vem com essa mensagem e amanhã (domingo) ele estará aqui conosco”, disse Pimenta.

Entre os nove ministros anunciados por Pimenta, devem participar da viagem ao estado os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Nísia Trindade (Saúde), Camilo Santana (Educação) e Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome). Rui Costa (Casa Civil), Renan Filho (Transportes), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos).

Waldez Góes, do Desenvolvimento Regional, e Paulo Pimenta, que já chegaram ao estado na manhã de sábado, já trabalham no Escritório de Monitoramento, em Porto Alegre, e devem realizar reuniões com os prefeitos das áreas atingidas às 19h deste sábado.

Sala de Situação

Para tratar da ajuda ao Rio Grande do Sul, ocorreu, neste sábado, em Brasília, a terceira reunião da Sala de Situação do governo federal de monitoramento e apoio aos atingidos pela chuva. O encontro, coordenado por Rui Costa, contou com a participação de 13 ministros do governo Lula e deve pedir aos governadores a centralização dessas doações com os corpos de bombeiros dos estados para agilizar a logística de entrega de doações ao RS.

A articulação com os governos estaduais ficará sob a responsabilidade do ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais. Após a centralização e triagem das doações nos estados, o material deve ser encaminhado para as Bases Aéreas do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Guarulhos, em São Paulo, para serem transportadas para o Rio Grande do Sul.

Segundo o general Hertz Pires do Nascimento, que coordena a força tarefa de apoio ao estado, os depósitos de Porto Alegre já estão cheios de doações, com vários tipos de suprimentos. “É importante que a população saiba que precisamos priorizar alguns tipos de itens neste momento. Agora, o que é mais necessário são colchões, roupas de cama e banho”, destacou o general.

Ações

No balanço realizado na reunião, o governo federal anunciou que já disponibiliza ao estado 29 helicópteros, quatro aeronaves, 866 viaturas e 182 embarcações das Forças Armadas, que já realizaram 9.749 resgates na região. Desses resgates, 7.007 foram em ações terrestres, 2.340 fluviais e 402 foram por resgates e remoções aéreas.

No balanço o Ministério do Desenvolvimento Social informou que já disponibilizou aos atingidos 92 mil cestas básicas, com 52 mil já sendo entregues à população e mais 40 mil em trânsito para o estado.

O comando local em Porto Alegre, também deve acelerar a montagem do Hospital de Campanha no município de Estrela depois da redução em cerca de 5 metros no nível das águas do rio Taquari. Outro hospital de campanha já está sendo transportado para o estado e deve ser disponibilizado na região metropolitana de Porto Alegre.

Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, dos 12 aeroportos do estado, 11 seguem em operação e a expectativa é que o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, volte a operar nesta segunda-feira (06/05).

Renan Filho, dos Transportes, disse que as duas embarcações que colidiram, na manhã de sexta-feira (3/5) com a Ponte do Guaíba devem ser removidas nas próximas horas e após a remoção dos dois rebocadores as estruturas das pontes sobre o Guaíba, que ligam a capital gaúcha ao Sul do estado, devem ter suas estruturas vistoriadas para liberação do trânsito. O ministro ainda ressaltou que mais de 600 pessoas já trabalham na restauração das estradas interditadas pelas águas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda existem 61 pontos de interdição nas rodovias federais no estado gaúcho, sendo 56 delas interdições totais e 5 parciais. Outras 27 ocorrências que interditaram as estradas federais já foram resolvidas.

Também chegarão ao estado, nas próximas horas, mais 100 homens da Força Nacional para colaborar no atendimento às vítimas das chuvas. Do efetivo, 60 desses profissionais são bombeiros e 40 policiais.