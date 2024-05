Após cheia do Guaíba, baratas invadem ruas de Porto Alegre

Após cheia do Guaíba e com esgotos alagados, as baratas tomam conta de bairros de Porto Alegre - (crédito: Reprodução)

Em meio ao alagamento por conta das fortes chuvas e com a elevação das águas do Guaíba, moradores de Porto Alegre têm sofrido com o aparecimento de baratas em ruas locais. Com a inundação das redes de esgoto, os insetos tem surgido em meio às águas e paredes de imóveis. A cheia elevou o Guaíba a 4,77 metros, nesta sexta-feira (3).

O número de mortos pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul subiu para 56 desde o início desta semana, e as equipes de resgate ainda buscam por 67 pessoas desaparecidas.

Em Porto Alegre, o nível do Guaíba superou a cota de inundação, transbordando e avançando sobre ruas e avenidas. A estação rodoviária da cidade foi inundada e 95% das viagens foram suspensas. Já o Aeroporto Salgado Filho foi fechado "devido ao elevado volume de chuvas".

Por conta do estado de calamidade, o Governo Federal decidiu adiar as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) previstas para ocorrer amanhã (05/4) em 228 municípios de todos os estados e no Distrito Federal.