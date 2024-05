Intensidade das chuvas diminui, mas nível do Guaíba sobe e bate 5,21 metros

Embora a intensidade das chuvas esteja diminuindo no Rio Grande do Sul, o nível do lago Guaíba voltou a subir reflexo das chuvas que atingem o estado nas últimas semanas. Novas informações da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do estado (Sema-RS) dão conta de que o lago chegou aos 5,21 metros, às 13h desta terça-feira. Ontem, a marca estava em 5,05 metros. Os últimos dados do Serviço Geológico do Brasil mostram que cinco dos oito principais rios e lagos do estado estão acima da cota de inundação, incluindo Guaíba e Lagoa dos Patos.

Um dos principais corpos hídricos do estado do Rio Grande do Sul, o Guaíba está localizado na região metropolitana de Porto Alegre e tem a função econômica de abastecer a cidade. Nas últimas semanas, as chuvas aumentaram o volume das águas e o estado passou a enfrentar a pior tragédia climática da sua história. O lago recebe as águas dos rios Jacuí, Taquari, Sinos, Caí e Gravataí, muitos deles permanecem acima da cota de inundação.



O rio Jacuí está na marca dos 14,24 metros, mais que o dobro da sua cota de inundação de 7,5 metros, desde a última medição feita na cidade de Rio Pardo, às 9h. O rio percorre o estado por 800km e desemboca no delta do Jacuí, um conjunto de ilhas, canais e pântanos que compõem o Guaíba.



O rio Taquari, por sua vez, faz parte de 37% da bacia do Jacuí, nasce entre os distritos de Santa Bárbara e São Valentim do Sul, onde o curso d'água é chamado de Antas. O Taquari chegou a registrar mais de 33 metros no último dia 2 e bateu o recorde anterior, de 30 metros, atingido em 1941. Às 13h de hoje, a medição foi de 10,53 metros na cidade de Muçum.

O rio dos Sinos nasce no município de Caraá, litoral norte gaúcho. Ele percorre 32 municípios por volta de 190km até desembocar no delta do Jacuí, seus principais afluentes são os rios Rolante e Paranhana. A cota de inundação está ultrapassada em 2,17 metros, com o total de 6,67 metros de altura, a medição foi feita na cidade de São Leopoldo.



Já o rio Gravataí nasce na região de Proteção Ambiental do Banhado Grande e deságua no delta Jacuí. Na cidade de Passos das Canoas, o Gravataí marcou os 5,83 metros às 12h, mais de um metro acima da cota de inundação de 4,75 metros.



O rio Caí é um dos rios pertencentes à bacia do Caí, que localiza-se na região hidrográfica do Guaíba. O rio também deságua na região do delta Jacuí e abastece o lago Guaíba. Às 14h de hoje, registrou 4,52 metros na cidade de Feliz, longe da cota de inundação de 9 metros.



Lagoa dos Patos é a maior lagoa do Brasil, localizada na costa leste do estado e com 60 quilômetros de largura, tendo o Guaíba como seu principal corpo hídrico. A lagoa abrange diversos municípios, incluindo a capital do estado, Porto Alegre. Nos últimos dias, a cheia gerada pelas chuvas no sul do Rio Grande do Sul preocupa boa parte do estado, com 2,5 metros de alta, mais de 100% acima da cota de inundação.



Rio Uruguai, único que não desemboca no Guaíba, é formado pela junção dos rios Canoas e Pelotas, sua nascente é na Serra Geral no Paraguai. Na medição feita na cidade de Uruguaiana, nesta terça-feira, foi detectado o nível da água 3,75 metros acima da cota de inundação, porém, a detecção em Garruchos mostrou que o rio estava 2,5 metros abaixo da cota.

*Estagiários sob a supervisão de Andreia Castro