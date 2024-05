Carreta solidária leva auxílio a comunidades indígenas e agricultores no RS

Cinco carretas já levaram mantimentos para seis aldeias da etnia Guarani Mbya. A sexta partirá em direção ao litoral norte do estado, onde atenderá as aldeias Guarani - (crédito: ADRA Brasil/Divulgação)

As ações solidárias têm se multiplicado pelo Brasil em prol de auxílio e atendimento às famílias duramente atingidas pela catástrofe climática ocorrida no Rio Grande do Sul, estado que teve 460 dos 497 municípios afetados. Uma estimativa não oficial aponta que pelo menos 80 comunidades indígenas foram atingidas pelas cheias.

Segundo o governo do estado, a necessidade de auxílio às vítimas tem mobilizado empresas, pessoas comuns e entidades, que arrecadam água, agasalhos, produtos de limpeza e higiene, colchões, alimentos não perecíveis, comida para pets, remédios e tudo que possa auxiliar a minimizar as perdas na região.

Várias empresas têm se dedicado na logística de distribuição das arrecadações, como por exemplo, os Correios e a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares do Brasil (Conafer) — que tem ampla oferta de atendimento às populações indígenas, quilombolas, pescadores e pequenos agricultores.

O presidente da Conafer, Carlos Lopes, avalia que a reconstrução do Rio Grande do Sul, após a tragédia climática, precisará de todo apoio. "Com a solidariedade e a união de todos os brasileiros é possível superar essa adversidade e ajudar as vítimas a se reerguerem, e a Conafer permanecerá vigilante e comprometida em oferecer todo o apoio necessário para que o povo gaúcho possa se recuperar e reconstruir suas vidas."

Carreta solidária



Para transportar as doações, a Conafer recolocou na estrada a carreta solidária, projeto iniciado no ano passado em decorrência das fortes chuvas em Santa Catarina, que desalojaram centenas de famílias indígenas da tribo Laklanõ Xokleng, localizada em José Boiteux.

Após as fortes chuvas atingirem o Rio Grande do Sul, cinco carretas já levaram mantimentos para seis aldeias da etnia Guarani Mbya. A sexta carreta partirá em direção ao litoral norte do estado, onde atenderá as aldeias Guarani localizadas nos municípios de Torres, Maquiné, Ozório, Riozinho, Caraá e Camaquã na BR-116.

Importante destacar que somente na Região Sul mais de 4 mil famílias são filiadas à Conafer. No entanto, o número de beneficiados com as ações das carretas já ultrapassa 30 mil pessoas entre filiados e não filiados. Entre o leque de programas desenvolvidos pela Conafer, alguns terão um papel de grande preponderância na recuperação da região Sul quando as águas dos rios baixarem.

Entre eles estão o programa Mais Pecuária, que visa o melhoramento genético de gado, e o projeto Replantar, que trata da recuperação de áreas degradadas para que elas voltem a ser produtivas.