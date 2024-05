Confira quais itens são prioridade para o Sul e como organizar doações

A calamidade histórica vivenciada no Sul do país deixou 463 municípios alagados e diversas vítimas das enchentes, segundo o levantamento da Defesa Civil do RS. Essa catástrofe fez com que a população brasiliense se mobilizasse doando toneladas de itens para ajudar os 581 mil desalojados. A campanha do Governo do Distrito Federal (GDF), Brasília pelo Sul, chama a atenção dos donativos para organizar os itens que estão sendo doados com o objetivo de dar rapidez a triagem, para o envio dos recursos essenciais até o povo gaúcho.

Identificar, organizar e separar as doações é um quesito essencial para auxiliar cerca de 40 militares servidores da Defesa Civil que estão organizando as doações diariamente, nas quais já se acumularam 300 toneladas e foram destinadas à Força Aérea Brasileira (FAB), responsável por enviar os itens dos donativos ao Sul do país .



Vale ressaltar que é de grande importância rever as condições das doações que está disposto a doar. Itens rasgados, sujos e estragados estão sendo identificados durante a triagem e precisam ser separados para que não sejam enviados. Todos são acondicionados nos galpões para uma destinação futura, como o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), cooperativas e associações que possam aproveitar os materiais de alguma forma.



Em razão da grande demanda de arrecadação já feita, é necessário priorizar outras doações que o povo gaúcho necessita urgentemente. Materiais de limpeza e de higiene, roupa de cama, agasalhos e alimentos não perecíveis são cruciais neste momento.



Verifique os conselhos para organizar a doação



As roupas devem estar em bom estado, limpas e identificadas. De preferência, devem ser acondicionadas em embalagens transparentes para facilitar a visualização do que está dentro e reunidas por perfil (masculinas e femininas), idade (adultos, adolescentes, crianças ou bebês) e tamanho (P, M e G), com um bilhete indicando as informações;



No momento, há uma demanda especial por roupas de frio (agasalhos, moletons etc) e sapatos fechados, devido ao início do frio previsto para os próximos dias;



Calçados precisam estar identificados e unidos por uma fita ou amarrados por um cadarço;



Toalhas, cobertores, mantas e colchões precisam estar devidamente limpos e identificados em embalagens transparentes para a visualização das condições de uso dos materiais;



As cestas básicas precisam conter apenas alimentos não perecíveis, que devem ter validade acima de dois meses;



Galões ou garrafas de água devem estar lacrados;



Produtos de limpeza, higiene pessoal, ração para animais, absorventes e fraldas infantis e geriátricas, sabonetes e repelentes devem ser enviados em suas embalagens originais, dentro da data de validade.



Quem tiver interesse em ajudar pode levar as doações para os pontos de coleta nos grupamentos do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), nas administrações regionais, nas estações do Metrô e na Base Aérea de Brasília.



*Com informações da Agência Brasília