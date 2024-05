Como pais de SC usaram campanha de doação de filho para enriquecer

Um casal foi preso pelos crimes de estelionato e apropriação, após usarem o dinheiro da campanha do filho, diagnosticado com AME (atrofia muscular espinhal), para bancar luxos. O caso ocorreu em Joinville, em Santa Catarina.

A Polícia Civil do estado cumpriu os mandados nesta quarta-feira (22/5). As penas somadas podem chegar a 70 anos de prisão em regime fechado.

O menino foi diagnosticado com a doença em 2017. No mesmo ano, os pais criaram uma campanha chamada "AME Jonatas", com o objetivo de arrecadar dinheiro para comprar um remédio para o filho.

A campanha teve repercussão nacional e arrecadou cerca de R$ 3 milhões.

Em janeiro de 2018, o casal começou a ser investigado por suspeita de apropriação indébita. Na época, o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) recebeu informações de que os pais da criança estariam usando o valor arrecadado para outros fins. Na época, eles negaram qualquer irregularidade.

Em março do mesmo ano, os valores adquiridos com a campanha foram bloqueados, além de um veículo de R$ 140 mil que estava no nome do casal. A Polícia iniciou as investigações e ouviram mais de 20 pessoas.

Os dois chegaram a fugir do local onde residia, em Balneário Camboriú, e foram encontrados pela polícia em Morro do Meio, em Joinville. Os dois foram encaminhados ao sistema prisional de Santa Catarina.

Jonatas morreu em janeiro de 2022.