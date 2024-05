Mulher teria jogado ácido em rosto de jovem por ciúmes do ex-marido

Uma mulher suspeita de jogar ácido no rosto da jovem Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, admitiu ter cometido o crime por ciúmes do ex-marido. Ela foi presa nesta sexta-feira (24/5) e encaminhada para a delegacia.

Isabelly foi atacada com o produto enquanto voltava para casa depois da academia. O caso ocorreu na quarta-feira (22/5) na cidade de Jacarezinho, no Paraná.

A suspeita teria sido abordada por volta das 5h, no pátio de um hotel. Ela foi localizada após acionar a polícia alegando que estava sendo perseguida por quatro homens. No entanto, ela não soube explicar aos policiais porque estava sendo perseguida.

Segundo informações do G1, os policiais questionaram a mulher sobre o caso de Isabelly e ela admitiu o crime. Ela teria dito que a jovem se relacionava com o ex-marido dela, que está preso, segundo a polícia.

O ácido atingiu a vítima no rosto, no peito e na boca, causando queimaduras nessas regiões. Além disso, a jovem teria engolido parte da substância durante a ação o que agravou o caso dela. Ela segue internada em estado grave no Hospital Universitário (HU) de Londrina, no norte do estado.

O Correio tenta contato com a Polícia Civil do estado para obter mais informações.

Confira o vídeo do momento: