Adolescente mata pais, sai para comer e volta para atear fogo nos corpos

Um adolescente de 16 anos matou os pais a marteladas e ateou fogo no quarto onde estavam na noite dessa quinta-feira (23/5), em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. O garoto foi apreendido e informou que uma discussão com a família motivou o crime. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.

De acordo com o O Globo, o adolescente contou que a discussão ocorreu após ele dizer que não iria à escola para descansar para um treino de jiu-jitsu. Os pais não teriam concordado.

Com isso, ele explicou que matou os pais a marteladas, depois saiu para comer com um amigo. Na volta do compromisso, ateou fogo no quarto onde os pais estavam, no segundo andar da casa. Foi o próprio garoto que acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

Ao Correio, a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) informou que o adolescente foi apreendido em flagrante pelo crime. "Os agentes vão ouvir testemunhas e realizar demais diligências para esclarecer todos os fatos e a motivação dos assassinatos", diz a nota.