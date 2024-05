Menina escreve carta denunciando o padrasto: "Ele mostrou o pênis"

O primo de uma menina de 12 anos procurou nessa terça-feira (28/5) a Polícia Militar (PM) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, e registrou um boletim de assédio sexual contra o padrasto dela, de 32 anos. O primo contou que a menina escreveu uma carta para ele relatando que o padrasto dela teria mostrado o pênis para ela.



O suposto crime teria ocorrido no último sábado (25/5), em residência de fazenda da cidade. O suspeito não foi preso. Por outro lado, o caso foi encaminhado para a Delegacia de Orientação e Proteção à Família de Uberaba.

O suspeito teria ameaçado esfaquear o pai da adolescente, se ela relatasse sobre o suposto crime para alguém.

Também consta no registro policial que os miliares foram até a fazenda onde a menina reside com a mãe dela e o padrasto. No local, ela confirmou o teor da carta, mas não a ameaça do suspeito contra o seu pai. Além disso, a mãe da adolescente reconheceu a letra da carta como sendo da filha.