Latam entrega casas moduladas da ACNUR

A Latam realizou, nesta semana, o primeiro carregamento de 100 das 200 casas modulares doadas pela Agência das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) para o Rio Grande do Sul. Dezesseis toneladas de material foi transportado e desembarcado gratuitamente pelo programa Avião Solidário da companhia, na rota Bogotá-Santiago-Guarulhos. O material, agora, seguirá por via terrestre até Porto Alegre e faz parte do esforço de reconstrução do estado.

A ACNUR é parceira do programa da Latam desde abril de 2022 e o transporte das casas emergenciais para o Brasil é uma ação coordenada com o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério dos Portos e Aeroportos. As habitações modulares (chamadas Relief Housing Units) para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul são estruturas móveis, que se transformam em moradias temporárias emergenciais. A ideia é proporcionar uma melhor acolhida e mais privacidade às famílias que estão desabrigadas.

Com mais esta ação, a Latam já transportou gratuitamente para a Região Sul 142 toneladas de doações (cestas básicas, água, fraldas descartáveis, cobertores, entre outros itens) e 102 voluntários (médicos, enfermeiros, veterinários e bombeiros) desde 4 de maio. Os transportes humanitários da companhia foram realizados tanto em voos comerciais para aeroportos da região, quanto em rotas especiais para a Base Aérea de Canoas (RS). A empresa transportou, inclusive, doações de países como Portugal e Estados Unidos.

Segundo a Latam, o programa Avião Solidário realiza tal serviço há 11 anos. Em parceria com instituições coligadas, beneficiou mais de 140 milhões de pessoas no Brasil com o transporte gratuito de mais de 4,6 mil animais e 282 milhões de vacinas contra a covid-19 para todos os estados.

Gratuidade

A Latam também tem atuado no transporte gratuito de doações voltadas para o Rio Grande do Sul coletadas pelos seus parceiros: Movimento União BR, CVC, Humus Brasil e Fraport Fortaleza. Tem ainda parceria logística com o governo de Santa Catarina para a entrega de doações aos gaúchos via aeroporto de Florianópolis.

Segundo a gerente de Sustentabilidade da Latam Brasil, Lígia Sato, o programa Avião Solidário começou com o objetivo de contribuir para amenizar dificuldades vividas por várias comunidades pelo país. "Entendemos que é uma forma na qual conseguimos contribuir ainda mais para esse movimento. É uma questão de assumir a nossa responsabilidade como uma companhia aérea de grande peso. Precisamos auxiliar a sociedade e nos empenhamos para não seja algo de momento, mas sim, de participação em todo o processo. E esse pensamento só é possível por conta do tempo que temos esse programa", afirmou Lígia.