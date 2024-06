Idosa morre atropelada pelo próprio carro em garagem em BH

Uma mulher de 75 anos morreu, na manhã desta terça-feira (11/6), atropelada pelo próprio carro dentro do condomínio onde morava, no Bairro de Lourdes, região centro-sul de Belo Horizonte. O incidente ocorreu por volta das 8h30.

Leia também: Detenta ateia fogo em presídio e deixa dois policiais feridos

Maria Rosa de Azevedo Medeiros saía com o carro do estacionamento quando escutou o barulho de algo caindo na traseira. Sem puxar o freio de mão do carro automático, uma caminhonete Fiat Toro, ela saiu do veículo e foi derrubada pela porta.

O carro seguiu pela rampa e bateu num outro carro, que estava estacionado. Com a marcha ainda no "D", a caminhonete avançou para a frente e atropelou a mulher. Ela morreu no local.

A câmera do condomínio registrou o momento do acidente, mas a Polícia Civil de Minas Gerais não divulgou as imagens.



Maria Rosa vivia sozinha no apartamento. Era moradora do condomínio há cerca de 20 anos e mantinha algumas amizades, de acordo com Elizarda Dias Pagani, que mora no mesmo edifício.



No momento do acidente, Elizarda conta que uma vizinha estava dentro do carro, e que estavam saindo juntas.



Familiares e o síndico do condomínio não quiseram falar com a imprensa.