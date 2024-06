Inverno pode surpreender em grande parte do país; veja previsão

O inverno começa nesta quinta-feira (20/6), às 17h51, e termina no dia 22 de setembro, às 9h44. A estação é marcada pelo período menos chuvoso nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e parte do Norte e Nordeste, enquanto os maiores volumes de precipitação ficam concentrados sobre o noroeste da região Norte, leste do Nordeste e parte do Sul.

Segundo o Climatempo, o inverno terá temperaturas acima da média em quase todo o país, com termômetros marcando acima de 28ºC em partes do Norte e Nordeste. No entanto, o Instituto Nacional de Meteorologia também alerta que incursões de massas de ar frio, vindas do sul do continente, provocarão queda na temperatura do ar, resultando em valores médios inferiores a 22ºC sobre a parte leste das regiões Sul e Sudeste do Brasil.

Essa diminuição de temperatura pode ocasionar formação de geadas nas regiões Sul, Sudeste e em Mato Grosso do Sul; queda de neve nas áreas serranas e planaltos da Região Sul e episódios de friagem em Mato Grosso, Rondônia, Acre e no sul do Amazonas.

Temperatura para o inverno (foto: Divulgação/Inmet)

"Durante a estação, em função das inversões térmicas no período damanhã, são comuns as formações de nevoeiros e/ou névoa úmida nas regiõesSul, Sudeste e Centro-Oeste, com redução de visibilidade, especialmente emestradas e aeroportos", afirma o Inmet.

Centro-Oeste

A previsão do Inmet para o inverno no Centro-Oeste indica condições de chuva abaixo da média climatológica em toda a região, com tendência de diminuição da umidade relativa do ar nos próximos meses, com valores diários que podem ficar abaixo de 30% e picos mínimos abaixo de 20%.

Região Sudeste

O inverno no Sudeste terá predomínio de chuva abaixo da média, porém não se descarta a ocorrência de chuva ligeiramente acima da média em áreas pontuais do litoral sul de São Paulo, devido a passagem de frentes frias. As temperaturas tendem a permanecer acima da média em grande parte da região, porém não se descarta a possibilidade de queda na temperatura média do ar devido à entrada de massas de ar frio em alguns dias, podendo ocorrer formação de geadas em pontos isolados de regiões com altitude elevada.



Região Sul

Temperaturas acima da média são previstas para o Sul na maior parte do inverno, principalmente no Paraná. Para o centro-sul do Rio Grande do Sul, são previstas temperaturas próximas da média. Ressalta-se que, a incursão de massas de ar de origem polar, poderão provocar declínio nas temperaturas em alguns dias, possibilitando a ocorrência de geadas em algumas localidades, especialmente aquelas regiões de maior altitude.

Região Nordeste

A previsão indica predominância de chuva próxima à média no interior nordestino sendo que, esta área, se encontra em seu período seco. No restante da região, a previsão indica condições de chuvas ligeiramente abaixo da média. Vale destacar que a ocorrência de chuva intensa não está descartada para o litoral da Região Nordeste em função do persistente aquecimento anômalo das águas do oceano Atlântico tropical. Em relação a temperatura, a previsão indica para este inverno o predomínio de temperaturas acima da média em toda a região.

Região Norte

A temperatura do ar nos próximos meses é prevista com predominância de condições acima da média em grande parte da região. Ressaltase que a falta de chuva no sul da Amazônia é comum entre os meses de julho a setembro e, aliada à alta temperatura e baixa umidade relativa do ar, favorecem a incidência de queimadas e incêndios florestais. Por outro lado, isto não descarta a ocorrência de eventuais episódios de friagens nesta região, devido à incursão de massas continentais de ar frio.