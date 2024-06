Poeta brasiliense lança primeiro livro na Asa Norte neste sábado (29/6)

A escritora Marina Mendes lança, neste sábado (29/6), o livro Tempestade em nuvens secas na livraria Circulares, na 113 Norte, às 17h. Além de uma sessão de autógrafos, a autora baterá um papo com a influenciadora digital Manuela Zaban. É possível comprar o novo trabalho da brasiliense pelo site Toma Aí Um Poema.

Tempestade em nuvens secas é uma coletânea de poesias escritas durante o amadurecimento de Marina Mendes ao longo dos anos. A obra é dividida em duas partes: Orvalho e Vinagre. Amor, luto, dor, solidão e liberdade são alguns dos temas abordados.

No ano passado, Marina ficou em primeiro lugar no concurso de poesias do projeto Maria da Penha vai à Escola, vinculado ao TJDFT, com a poesia Fardo, ou o que sobrou de ti. Além da literatura, ela é formada em psicologia pela UnB.