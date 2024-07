Ônibus atinge e quase atropela entregador de aplicativo; veja vídeo

O caso ocorreu no domingo (30/6) em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Um entregador de aplicativo foi atingido e quase atropelado por um ônibus no domingo (30/6), em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Imagens de câmeras de segurança captaram o momento do acidente. A vítima teve ferimentos leves.

De acordo com o portal g1, a vítima foi identificada como Lucas Alexandre, de 18 anos, que estava em uma bicicleta fazendo a primeira entrega do dia.

Enquanto segue na pista, Lucas é atingido por um ônibus que seguia na mesma direção dele. Com o contato com o veículo, o entregador caiu na pista e quase foi esmagado enquanto o ônibus seguia percurso (veja o vídeo no fim da matéria).

O motorista do ônibus teria parado o veículo após perceber o acidente, mas bem distante de onde Lucas caiu. Quando caminhou em direção ao entregador, o motorista, não identificado, disse que ele estava errado.

Lucas teria ainda tentado tirar uma foto do ônibus e foi questionado pelo motorista se levaria a situação adiante. Como disse que não, o motorista disse que seria ele quem processaria Lucas.

Ao portal g1, a empresa Viação Vila Rica lamentou o incidente e diz que "realiza treinamentos constantes com seus colaboradores". Eles afirmaram ainda que vão entrar em contato com o entregador para "prestar solidariedade e repor sua ferramenta de trabalho".

O Correio não conseguiu contato com a Viação Vila Rica para mais detalhes sobre o caso. O espaço segue aberto em todo caso.