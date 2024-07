Brasil caiu 21 posições no índice de progresso social, nos últimos 10 anos

Nos últimos 10 anos, o Brasil caiu 21 posições no Índice de Progresso Social (IPS), passando da 46ª colocação, em 2014, para a 67ª, este ano. Esta queda reflete um agravamento nos níveis de desigualdade social e econômica do país, apesar dos esforços para melhorar o bem-estar da população, de acordo com levantamento IPS Brasil 2024, divulgado nesta quarta-feira (3/7).

O IPS mede o desempenho das sociedades com base em resultados sociais e ambientais, e não apenas em indicadores econômicos, como a renda. A pontuação do Brasil no IPS 2024 revela que, de modo geral, o resultado foi negativo.



Entre os componentes do índice, nutrição e cuidados médicos básicos, acesso à água e saneamento e moradia são áreas críticas em que o Brasil enfrenta dificuldades. A segurança pessoal também é um ponto de preocupação significativa, mostra o levantamento, impactando diretamente a qualidade de vida dos brasileiros.

Leia também: Brasília é a capital com melhor qualidade de vida do país

Resultados

Em 2024, o Brasil registrou uma pontuação de 61,83 em Nutrição e Cuidados Médicos Básicos, 70,51 em Água e Saneamento, e 77,79 em Moradia, enquanto Segurança Pessoal ficou com 58,27 e Acesso ao Conhecimento Básico com 71,82.

Os resultados do IPS indicam que o progresso social global está avançando lentamente, com desafios adicionais impostos pela pandemia da covid-19, que afetou negativamente a saúde e os direitos humanos em várias partes do mundo.

Leia também: Brasil cai 10 posições em índice que mede percepção sobre corrupção

Entre os municípios brasileiros com melhor desempenho, destacam-se cidades do estado de São Paulo, que apresentam notas altas em diversos indicadores. Por exemplo, no componente de Água e Saneamento, os municípios paulistas estão entre os melhores, refletindo investimentos contínuos em infraestrutura básica que garantem acesso a serviços essenciais para a população. Outras cidades do Sudeste e também do Sul do Brasil se destacam em Moradia, com notas que chegam a 77,79, número que é acima da média se comparado ao resto do Brasil.



No entanto, a realidade é bastante diferente em outras partes do país. Na Amazônia Legal, por exemplo, a situação é crítica, especialmente no que diz respeito ao acesso a serviços básicos. O componente de Água e Saneamento na região apresenta notas muito baixas, refletindo a falta de infraestrutura adequada e a dificuldade em fornecer serviços essenciais para uma população dispersa e em áreas de difícil acesso. A Segurança Pessoal também é um grande desafio, com notas particularmente baixas na costa da Região Nordeste e em grande parte da Amazônia Legal, onde a violência e a criminalidade são problemas graves.



A análise regional mostra que os melhores resultados em Educação são encontrados nos estados de São Paulo, Ceará e Goiás. Diferentemente de estados como Pará e Bahia, que apresentam os piores desempenhos na área.



O documento reforça que essas disparidades regionais são um reflexo das desigualdades históricas no Brasil e evidenciam a necessidade de políticas públicas que possam corrigir essas diferenças. De acordo com a pesquisa, o declínio do Brasil no ranking do IPS serve como um alerta para a urgência de ações coordenadas que promovam a inclusão social e o desenvolvimento sustentável.



“O componente Inclusão Social busca garantir que todos os indivíduos tenham acesso equitativo a oportunidades e recursos, independentemente de sua origem, raça, gênero, orientação sexual, condição socioeconômica ou deficiência", diz a pesquisa.



A análise do IPS subnacional, como o projeto IPS Amazônia, destaca a importância de abordar as desigualdades regionais para promover um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável no país.



*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais Brasil Chefe, síndico e embaixador: a rotina do comandante da Estação Antártica

Chefe, síndico e embaixador: a rotina do comandante da Estação Antártica Brasil Greve de ônibus em SP: motoristas confirmam paralisação nesta quarta (3/7)

Greve de ônibus em SP: motoristas confirmam paralisação nesta quarta (3/7) Brasil Incêndios no Pantanal: Corumbá concentra 66% do fogo no bioma

Incêndios no Pantanal: Corumbá concentra 66% do fogo no bioma Brasil Enchentes no RS: sobe para 180 o número de mortos; 32 estão desaparecidos

Enchentes no RS: sobe para 180 o número de mortos; 32 estão desaparecidos Brasil Veterinário é investigado por realizar eutanásia em cachorros saudáveis

Veterinário é investigado por realizar eutanásia em cachorros saudáveis Brasil Presos membros de facção que tentaram matar agente penitenciário federal