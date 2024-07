Vereador que morreu indo a Trindade pagava promessa por ter sido eleito

O vereador Geraldo Neto Almeida (PDT), que morreu atropelado durante romaria ao Divino Pai Eterno, rumo a Trindade, Região Metropolitana de Goiânia, pagava promessa por ter sido eleito, após três tentativas sem êxito, como informou a chefe de gabinete, Letícia Raquel da Silva ao Correio. Ela ainda conta que ele fazia esse percurso à pé nos quatro anos de seu mandato.

Geraldo chegou a publicar um vídeo nas redes sociais momentos antes do atropelamento. No registro, ele agradece às orações e afirma está a 10km de Guapó, distante 36,2km de Goiânia. "Fácil não está. É muito difícil, mas o Divino Pai Eterno está esperando a gente lá", disse o vereador no vídeo.

O político morreu no sábado (6/7). Ele começou a romaria em Rio Verde, município localizado no sudoeste de Goiás, onde exercia o mandato. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal o vereador caminhava com dois amigos, que não se feriram.

A PRF afirmou ainda que motorista do veículo fugiu sem prestar socorro. Em um vídeo divulgado pela corporação, é possível ver um pedaço do para-choque do carro que atropelou o vereador.

A Câmara de Vereador de Rio Verde, em nota publicada nas redes sociais, lamentou a morte do político. "Carismático, atencioso com a população e querido pelos colegas da Casa, Geraldo foi representante do Bairro Promissão e adjacências e sempre trouxe requerimentos e projetos pensando no desenvolvimento da região e de toda Rio Verde", elogiou a Câmara. Foi decretado luto oficial de três dias.