Brasileira é eleita "Rainha internacional da pecuária"

Jamille também teve que introduzir o braço no reto da vaca para poder identificar se ela estava em fase de gestação - (crédito: Reprodução/Instagram/@jamilleberetta)

A brasileira Jamille Baretta foi eleita "Rainha internacional da pecuária" na competição Reinado de la Ganadería, que ocorre todos os anos na Colômbia. Natural de Alta Floresta, no interior do Mato Grosso, a modelo concorreu com 24 candidatas e teve que passar por diverssos testes, como ordenhar vacas, analisar solo e ajudar a alimentar bezerros.

No concurso internacional, os atributos físicos representam apenas 30% da nota final, os outros 70% são alcançados pelo conhecimento sobre agropecuária, simpatia e promoção do país de origem da candidata.

Ao longo da competição, Jamille também teve que introduzir o braço no reto da vaca para poder identificar se ela estava em fase de gestação. O teste foi orientado por um médico veterinário.

Apesar das diversas tarefas na área agropecuária, uma das etapas mais desafiadoras do concurso foi participar da Parada folclórica de Córdoba, que é uma festa tradicional na Colômbia. Para essa celebração, as candidatas desfilaram e dançaram com roupas típicas em um trajeto de 12 quilômetros, que durou mais de 5 horas.



Nas redes sociais, Jamille relatou que se sentiu feliz em representar o Brasil e agradeceu pelo apoio recebido. "Se você tem vontade de participar, eu super recomendo, porque é um certame incrível", disse a modelo. O Brasil é o país que mais venceu o concurso internacional, com 4 títulos, seguido da Colômbia, com 3.